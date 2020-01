Focus sulle ultime novità del vestire maschile dalle passerelle di Londra, Milano e Parigi.

Streetwear addio, bentornata eleganza. Le sfilate dedicate alla moda uomo che si sono susseguite per tutto il mese di gennaio non lasciano adito a dubbi: è arrivato il momento di abbandonare stravaganze ed eccessi modaioli in favore dei grandi classici del menswear.

Il guardaroba della prossima stagione fredda - delineatosi tra le passerelle di Londra, Milano e Parigi - fa spazio al “sartoriale” e reinterpreta i codici del (ben) vestire maschile adattandoli al dinamismo dei ritmi contemporanei.

Così le silhouette dei capispalla si fanno più morbide, i completi virano verso un gusto più informale - rivisitati nelle proporzioni e nello styling - mentre la maglieria assume il ruolo di passepartout assoluto grazie alle molteplici declinazioni che la vedono protagonista.

Fondamentali gli accessori: dal foulard agli stivali - vero e proprio feticcio dell’Autunno-Inverno 2020-21 - passando per le maxi bag da portare a spalla o a mano e le immancabili sneaker, sono loro gli elementi distintivi dello stile del nuovo gentleman.

Per scoprire tutte, ma proprio tutte le tendenze e le novità che ci riserverà il prossimo anno, continuate a leggere.

Cappotti

Tra i capi-investimento del prossima stagione ci sono loro, i cappotti. Il prossimo anno segna il ritorno del doppiopetto, ma se non volete andare (troppo) sul classico, optate per un montgomery o per un Teddy coat (ovvero un modello in lana a effetto peluche, come quello proposto da Dolce&Gabbana), o ancora, per un peacoat, meno formale ma decisamente perfetto per la quotidianità.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Cappotti DOLCE&GABBANA



Credits: Getty Images

BALMAIN



Credits: Getty Images

EMPORIO ARMANI



Credits: Getty Images



ETRO



Credits: Courtesy of Press Office

NEIL BARRETT



Credits: Getty Images

YOHJI YAMAMOTO



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Completi da uomo

È formale ma non troppo il completo targato Autunno-Inverno 2020-21. A fare la differenza sono i tagli e le silhouette - più morbidi e decontratti rispetto al solito - ma anche lo styling: la cravatta, quasi del tutto assente, cede il posto a pullover e sottogiacca dal piglio vagamente sportivo. Rigorosa la palette cromatica, giocata su toni scuri o neutri.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Completi ERMENEGILDO ZEGNA



Credits: Courtesy of Press Office

GIVENCHY



Credits: Getty Images

JACQUEMUS



Credits: Getty Images



LOUIS VUITTON



Credits: Getty Images

OFF-WHITE



Credits: Getty Images

ROCHAS



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Maglieria

La maglieria diventa un territorio di sperimentazione che esplora le diverse anime del menswear attraverso destrutturazioni e giochi cromatici. Si va dai maglioni in stile norvegese di Gucci e Off-White al color block rivisitato di MSGM e N°21, fino ai pullover a tinta unita con sciarpa coordinata come quello firmato Rochas.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Maglieria N21



Credits: Courtesy of Press Office

GUCCI



Credits: Courtesy of Press Office

LANVIN



Credits: Getty Images



MSGM



Credits: Getty Images

OFF-WHITE



Credits: Getty Images

ROCHAS



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Pantaloni

Un fit rilassato contraddistingue le proposte a tema pantaloni, denim incluso. Il trend, già anticipato da Pitti Uomo, trova conferma anche sulle passerelle, dominate da modelli baggy o a gamba dritta che non perdono però il loro appeal sartoriale.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Pantaloni EMPORIO ARMANI



Credits: Getty Images

HERMÈS



Credits: Getty Images

MSGM



Credits: Getty Images



NEIL BARRETT



Credits: Getty Images

Y/PROJECT



Credits: Getty Images

ERMENEGILDO ZEGNA



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Gilet in maglia

Riflettori puntati sul gilet, uno dei grandi ritorni della stagione fredda. Non parliamo del classico panciotto ma della versione in maglia. Con o senza bottoni, si porta da solo oppure sopra la camicia e, in entrambi i casi, senza giacca. A dare il là al nuovo (vecchio) trend sono Prada e Givenchy, che lo arricchiscono di pattern e lavorazioni a effetto 3D.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Gilet PRADA



Credits: Getty Images

GIVENCHY



Credits: Getty Images

FENDI



Credits: Getty Images



GUCCI



Credits: Courtesy of Press Office

LANVIN



Credits: Getty Images

OFF-WHITE



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Bermuda

Non solo pantaloni. Tra le tendenze moda uomo autunno-inverno 2020/2021 fanno inaspettatamente capolino anche i bermuda. Tagliati sopra o sotto il ginocchio, si portano un po’ con tutto: Salvatore Ferragamo li accosta a camicia e cravatta, JW Anderson a maxi pullover a collo alto in lana grossa, Marcelo Burlon vira verso lo sportswear, abbinandoli alla felpa.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Bermuda SALVATORE FERRAGAMO



Credits: Getty Images

COMME DES GARÇONS



Credits: Getty Images

GUCCI



Credits: Courtesy of Press Office



JW ANDERSON



Credits: Getty Images

MARCELO BURLON



Credits: Courtesy of Press Office

NUMERO 00



Credits: Courtesy of Press Office



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Scarpe da uomo

La scarpa da avere assolutamente? Lo stivale da uomo. Chelsea boot, modelli stringati, stivali da cavallerizzo, stivaletti da biker. Le declinazioni sono estremamente variegate, ma tutte accomunate dal modo di indossarli, ovvero rigorosamente sopra i pantaloni. Spazio anche alle stringate che adesso assumono un design più massiccio rispetto alle classiche francesine, enfatizzato da suole platform in gomma.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Scarpe da uomo GIVENCHY



Credits: Getty Images

DOLCE&GABBANA



Credits: Getty Images

FENDI



Credits: Getty Images



NEIL BARRETT



Credits: Getty Images

PRADA



Credits: Getty Images

SACAI



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Accessori da uomo

Dal basco al foulard stampato, gli accessori si ritagliano un ruolo di primo piano all’interno del guardaroba maschile, definendone lo stile. I più eclettici arrivano dalle collezioni di Hermès, Etro e Dries Van Noten, fra cinture in cuoio, bandane di seta da annodare al collo, ciondoli-portadocumenti e cappelli in stile cowboy.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Accessori HERMÈS



Credits: Getty Images

DOLCE&GABBANA



Credits: Getty Images

DRIES VAN NOTEN



Credits: Getty Images



ETRO



Credits: Courtesy of Press Office

MARCELO BURLON



Credits: Courtesy of Press Office

YOHJI YAMAMOTO



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Borse da uomo

Le borse si prendono una bella rivincita di stile, rubando la scena a zaini e belt bag. Da portare a spalla o a mano, hanno dimensioni maxi e regalano praticità al look. Tra i modelli da segnalare, la tote bag in pelle di Jil Sander e quella di Jacquemus con manici extra long.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Borse da uomo JIL SANDER



Credits: Getty Images

DIOR HOMME



Credits: Getty Images

EMPORIO ARMANI



Credits: Getty Images



HERMÈS



Credits: Getty Images

JACQUEMUS



Credits: Getty Images

VALENTINO



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Sneaker

Immancabile presenza in passerella e non solo, le sneaker continuano a imporsi fra i trend di stagione per la gioia dei tantissimi estimatori del genere. A farla da padrone stavolta sono i modelli di ispirazione trekking, nuovo tormentone che ci terrà compagnia durante le prossime fashion season.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Sneaker ICEBERG



Credits: Getty Images

BALMAIN



Credits: Getty Images

EMPORIO ARMANI



Credits: Getty Images



FENDI



Credits: Getty Images

MARCELO BURLON



Credits: Getty Images

GIORGIO ARMANI



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Tartan e check

Evergreen di ogni guardaroba classico che si rispetti, i motivi a quadri si colorano di note inaspettate che spezzano la monotonia di completi e cappotti ma diventano anche fulcro dei look più informali.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Tartan e check DRIES VAN NOTEN



Credits: Getty Images

GUCCI



Credits: Getty Images

DAVID CATALÁN



Credits: Courtesy of Press Office



MARNI



Credits: Courtesy of Press Office

PRADA



Credits: Getty Images

YOHJI YAMAMOTO



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Pelle

Anche la pelle resta uno dei leitmotiv delle collezioni invernali. Accanto ai mitici leather pants fanno la loro comparsa bluse minimal chic, lunghi soprabiti dalla linea asciutta, l’intramontabile chiodo in versione oversize e persino il completo da uomo.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Pelle ACNE STUDIOS



Credits: Getty Images

N21



Credits: Getty Images

BALMAIN



Credits: Getty Images



FENDI



Credits: Getty Images

LOUIS VUITTON



Credits: Getty Images

MARNI



Credits: Courtesy of Press Office



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Parka e piumini

Unica concessione al mondo streetwear (insieme alle sneaker), le giacche tecniche si fanno largo tra i nuovi key pieces. Merito dei materiali ultra performanti e delle linee votate all’essenzialità, che ne fanno i perfetti alleati di stile per le giornate più rigide. Il mai più senza fra tutti? L’intramontabile parka, rivisto e corretto in chiave glamour.

Tendenze Uomo AI 2020-21: Parka e piumini FENDI



Credits: Getty Images

GIORGIO ARMANI



Credits: Getty Images

ICEBERG



Credits: Getty Images



SACAI



Credits: Getty Images

VALENTINO



Credits: Getty Images

Y/PROJECT



Credits: Getty Images



/ 6 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Ph. Credits immagine d'apertura: Getty Images