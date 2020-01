Anticipazioni moda e nuovi trend ma anche eventi, mostre, debutti e anniversari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’edizione numero 97 di Pitti.

Ridefinire i codici del vestire maschile con gli occhi puntati, ora più che mai, alla sostenibilità. Questo il comune denominatore dell’edizione numero 97 di Pitti Immagine Uomo, l’appuntamento di riferimento a livello internazionale per la moda uomo e le nuove tendenze del menswear che ha riunito a Firenze oltre 1200 brand provenienti da tutto il globo.

La manifestazione fiorentina si è aperta, non a caso, con il monito "politically green" del Principe Carlo d’Inghilterra, ambientalista convinto e patron di "Campaign for Wool" (progetto globale che sostiene l'utilizzo della pura lana bio nel tessile-abbigliamento), che in un video-messaggio ha spiegato l’importanza del ruolo dei materiali naturali, ossia «non provenienti da combustibili fossili, non infiammabili e naturalmente biodegradabili» nell'enorme sfida del cambiamento climatico.

Tema guida della kermesse le bandiere, rappresentate con un allestimento materico e architettonico nella consueta location di Fortezza da Basso.

«La bandiera non è mai un tessuto muto, dice sempre qualcosa, suscita sempre un’emozione perché parla secondo messaggi universali», ha dichiarato Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. «Come quelli degli abiti che portiamo, e come gli abiti è simbolo mobile di identità, di appartenenza, di pensiero, di sentimento».

Abiti in grado di raccontarci - e raccontare - le evoluzioni dello stile maschile e le sue contaminazioni.

L’Autunno-Inverno 2021 segna un ritorno al classico, con le dovute rivisitazioni. I capispalla e l'abbigliamento formale strizzano l'occhio ai tessuti tecnici, la maglieria si fa essenziale, gli accessori guardano al passato, recuperandone l'heritage; il denim diventa ecologico grazie a lavorazioni e lavaggi a basso impatto ambientale, così come l'outerwear, sempre più green e al contempo performante.

Giacche e cappotti da uomo

Focus sui capispalla, da sempre grandi protagonisti dei saloni di Pitti, nonché fulcro di ogni guardaroba maschile. I cappotti mono e doppiopetto dalle linee sartoriali strizzano l’occhio all’abbigliamento tecnico, così come i blazer, che si fanno smart grazie a particolari tessuti anti piega e a rapida asciugatura. Ritorna l’impermeabile, rinnovato anch’esso nei materiali ma fedele alla sua estetica rigorosa. Non mancano le proposte in pelle, dalla giacca a due bottoni all’intramontabile shearling o montone, che si riconferma uno dei capi più amati della stagione fredda.

Tendenze Pitti 97: Cappotti e giacche da uomo PALTÒ il mondo sartoriale incontra l’ingegneria dell’abbigliamento tecnico in questa giacca doppiopetto a motivo pied de poule.



TAGLIATORE Giacca a taglio vivo in pelle con effetto martellato naturale, impunturata, con dettagli aerografati a mano, monopetto 2 bottoni, tasche a toppa, bottoni effetto corno.



ZEROSETTANTA STUDIO Cappotto realizzato in tessuto di lana a impatto ambientale zero.



CIVIDINI Blazer in maglia di lana.



HAND PICKED Giaccone con toppe sulle maniche in tecno lana.



L.B.M. 1911 Blazer tecnico di nylon anti piega e a rapida asciugatura, completo di busta protettiva con interno in rete e istruzioni per il lavaggio in lavatrice.



TRAIANO MILANO Coat in tessuto con imbottiture.



L’IMPERMEABILE Impermeabile monopetto con abbottonatura nascosta.



MCS Giacca shearling dal fit tradizionale.



OOF WEAR Giubbotto in panno di lana con imbottitura ecologica.



PIACENZA CASHMERE Cappotto doppiopetto in tessuto Cocoon di finissimo Royal Cashmere e Vicuña.



STEWART Cappotto lungo realizzato in SHEARLING UK DOMESTIC CURLY con interno in contrasto e chiusura con zip.



Piumini e giacche tecniche

Sostenibilità e funzionalità le parole d’ordine per l’outerwear che si compone di una ricca proposta di piumini e giacche dal design essenziale e dai tessuti altamente performanti ma al contempo amici dell’ambiente. Si va dai parka in poliestere ricavato da bottiglie di plastica, ai bomber realizzati con filati biodegradabili, fino ai giubbotti con imbottiture in piume riciclate o a base di isolanti artificiali di nuova generazione antipioggia e antivento.

Tendenze Pitti 97: Piumini e giacche tecniche LETASCA Piumino in tessuto tecnico con maxi tasche.



CANADIENS Bomber in Hydra-nek® dalle elevate performance con imbottitura in piume riciclate.



ADD Giacca antipioggia a collo alto in tessuto impermeabile bicolor di gabardina in misto lana con gilet imbottito staccabile.



BOMBOOGIE Parka in poliestere e nylon idrorepellente con imbottitura in piuma 90/10 ad alto rendimento termico.



BREKKA "Protechtion Parka" realizzato secondo la tecnologia tech-protect, che consente attraverso una tasca nascosta di proteggere il corpo dalle onde elettromagnetiche emesse dal cellulare e di salvaguardare inoltre dal rischio di clonazione sia i dati sensibili del cellulare che quelli delle carte di credito e dei passaporti dotati di microchip RFID riposti al suo interno.



C.P. COMPANY Piumino in D.D.Shell, composto da nylon micro rip-stop 10 denari con finitura in crystal ciré, con imbottitura realizzata con una trapuntatura Primaloft, nuova generazione di isolanti artificiali efficiente quanto il piumino più fine, ma con il vantaggio aggiuntivo di rimanere asciutto in condizioni di bagnato.



ESEMPLARE Shell realizzato con tessuto in 100% lana bonded Vitale Barberis Canonico® windstopper e water-repellent.



HERNO Fa parte della capsule “Herno Globe”, l’etichetta green del brand, il bomber in tessuto FAST5DEGRADABLE, un nylon 20 Denari creato dal filato di poliammide 6.6 Amni Soul Eco®, completamente biodegradabile.



KAPPA Giacca imbottita da uomo in tessuto stretch meccanico.



PARAJUMPERS Piumino imbottito oversize in ripstop di cordura.



ROSSIGNOL Giacca da sci ATELIER S JACKET senza cuciture realizzata artigianalmente con membrana Sympatex® eco-compatibile, riciclabile e ultraelasticizzata per garantire i massimi livelli di impermeabilità e traspirabilità.



SAVE THE DUCK Parka in tessuto di poliestere a 3 strati dall'aspetto opaco, ottenuto da fibre di poliestere riciclato al 100% da bottiglie di plastica, con cuciture totalmente termonastrate.



SLAM "Ocean Coat" in tessuto esterno Toray con trama recycled, che si ispira alle cerate oceaniche e che ne rispetta tutte le principali caratteristiche di funzionalità, impermeabilità, traspirabilità ed ergonomicità.



SUNS Anorak puffy con imbottitura cruelty free ultra tecnica e dettagli che si caricano con la luce rendendo il capo visibile anche al buio.



NORTH SAILS Giacca Auckland in tessuto 2Layer stretch recycled con imbottitura in Primaloft (un materiale riciclato e biodegradabile) traspirante e waterproof. Prodotto utilizzando l’innovativa tecnologia High Frequency Welding che unisce le diverse parti dell’indumento senza l’ausilio di cuciture, fa parte della collezione dedicata alla 36th America’s Cup presented by Prada, di cui il brand è Official Clothing Partner.



Completi da uomo

Ispirazione british per i completi da uomo, che proiettano i gentlemen contemporanei in una dimensione più fluida e decontratta. I tessuti tradizionali sono sapientemente accostati a filati stretch e natural touch per coniugare comfort e stile. A plasmare i nuovi codici dell’eleganza formale, anche le silhouette: le giacche hanno una vestibilità asciutta, con spalle dalla costruzione naturale, e sono accostate a pantaloni con pinces. I colori sono quelli legati al mondo della natura - dal grigio al blu, fino al marrone testa di moro e al beige - declinati su motivi pied de poule, principe di Galles e micro check.

Tendenze Pitti 97: Completi da uomo PAOLONI Abito monopetto due bottoni in lana finestrata comfort.



LUIGI BIANCHI MANTOVA



CARLO PIGNATELLI



CARLO PIGNATELLI



LUIGI BIANCHI MANTOVA Connubio perfetto tra stile e performance nell’abito con gilet in tessuto stretch microdisegno marrone e blu.



MANUEL RITZ Abito monopetto a due bottoni in principe di galles con bande laterali sport oriented.



TRAIANO MILANO



Maglieria e felpe

Immancabile la maglieria, che diventa sinonimo di lusso sostenibile grazie a speciali filati biodegradabili o in cashmere rigenerato, tecniche di colorazione naturali e finissaggi a basso impatto ambientale. Ad accomunare le creazioni dei diversi brand è un certo gusto per la semplicità - di linee, silhouette, colori - controbilanciato da un’estrema minuzia dei dettagli. Accanto a pullover e dolcevita trovano spazio le felpe, ormai consolidato must have da numerose stagioni che adesso perde quasi del tutto la connotazione sportiva in favore di uno stile più sofisticato.

Tendenze Pitti 97: Maglieria e felpe MANUEL RITZ Maglione turtle neck in lana tinto filo effetto jacquard.



MALO Nascono dall’intreccio di punti preziosi i maglioni in filati multicolor della collezione uomo AI20-21 che reinterpretano l’heritage del marchio.



CIVIDINI Felpa in cashmere a punto Milano con cappuccio in taffetà di poliestere idrorepellente.



LUDOVICA MASCHERONI Cardigan in cashmere dalle linee morbide.



BROOKSFIELD Maglioni della capsule Collection “Green Knitwear” prodotta in italia in prezioso filato Eco Geelong, biodegradabile e tinto con coloranti nichel-free, metal-free e addirittura edibili.



GANT Maglioni a girocollo in cotone lavorato.



MEZULIC Maglione effetto sdrucito in lana in lana merinos.



RIFÒ Maglione e berretto in cashmere 100% rigenerato.



SHOE Felpa effetto patchwork dall’animo street.



SSEINSE Pullover a collo alto.



Camicie

Tartan, micro borchie e colori accesi contraddistinguono gran parte delle proposte a tema camicia per il prossimo autunno. Modelli decisamente casual dal fit oversize ispirati all’estetica punk-rock, ai quali si aggiungono proposte di stampo più classico, dalla vestibilità regular e slim.

Tendenze Pitti 97: Camicie da uomo PENCE Camicia texana con tasche dal mood brit-punk.



ALESSANDRO GHERARDI Camicia del progetto RECYCLED in tessuto creato da fibre riciclate.



SSEINSE Camicia in tessuto stampato.



TELA GENOVA Overshirt in lana fantasia tartan.



Pantaloni

Capitolo imprescindibile del menswear, i pantaloni dell’Autunno-Inverno 2021 hanno tutte le carte in regola per diventare dei jolly dello stile da sfoggiare in (quasi) tutte le occasioni. Si spazia dai modelli in velluto a costine in colori neutri, particolarmente adatti al daywear, a quelli - più trasversali - in tessuto di lana a motivo pied de poule o a righe dalla vestibilità regolare.

Tendenze Pitti 97: Pantaloni da uomo PAOLONI Pantaloni in velluto di lana a coste.



BERWICH Pantalone realizzato in cotone lana d’ispirazione regimental, carrots fit con doppia pinces, coin pocket con pattina sul davanti, side adjusters e cintura a rondine.



HAND PICKED Pantaloni in tessuto pied de poule.



HAND PICKED Pantaloni in velluto a costine con piega centrale.



PAOLONI Pantaloni pied de poule.



RE-HASH Pantalone MUCHA dalla linea classica aggiornato con un touch sportswear grazie alla scelta di materiali innovativi.



SSEINSE Pantaloni in tessuto a micro trama.



Jeans e denim

Dal cappello alla camicia, il denim resta una certezza di ogni stagione. In prima linea ci sono sempre loro, gli inossidabili cinque tasche che adesso abbandonano sdruciture e strappi in favore di lavaggi più discreti (e green).

Tendenze Pitti 97: Jeans e denim RE-HASH Capi in denim ecosostenibile realizzato con tele ecologiche certificate in cotone organico, cotone poliestere e elastame riciclati.



C+ PLUS Jeans 5 tasche realizzati con l’ausilio di tele ecologiche e lavorazioni a basso impatto ambientale.



DORIA 1905 Gioca con lo stile anni ‘20 tra denim smerigliato, nappa e le proporzioni di un vero sailor-hat d’antan, il berretto da marinaio “Maltese”.



HAND PICKED 5 tasche in denim prodotto con un particolare cotone (coltivato usando tecniche tradizionali con una maggiore attenzione al consumo d’acqua) e trattato con indaco naturale.



TELA GENOVA Jeans 5 tasche slim fit realizzato in tela di cotone organico certificato GOTS - Global Organic Textile Standard.



RIFLE Jeans in denim lavato realizzato in collaborazione con Isko con tecnologia Recall (una tecnologia per la filatura che permette ai tessuti un recupero molto veloce delle caratteristiche originarie a seguito delle diverse sollecitazioni).



PENCE Jeans lavaggio bleached degradè con dirty beige/terra denim 14 oz.



RE-HASH Jeans in denim ecosostenibile realizzato con tele ecologiche certificate in cotone organico, cotone poliestere e elastame riciclati.



Scarpe da uomo

Le francesine stringate, gli stivaletti di ispirazione outdoor, i mocassini con le nappe, i desert boots in camoscio. Prendete nota, perché saranno queste le scarpe uomo che andranno per la maggiore il prossimo anno. Una gamma piuttosto variegata che vede da un lato i modelli formali, realizzati con pellami e materiali pregiati, dall’altro le proposte più sperimentali, pensate per assecondare le molteplici sfaccettature del vivere quotidiano.

Tendenze Pitti 97: Scarpe da uomo CLARKS Desert boot in suede.



FRATELLI ROSSETTI Francesine in pelle con l’iconico motivo decorativo ad onda sul profilo laterale della scarpa che sottolinea la silhouette della calzatura.



HUNTER Stivali Field Hiker leggeri e flessibili, dotati di un battistrada adatto a escursioni e camminate.



L.L. Bean Nati per la pesca, gli stivali con il gambale in pelle e la tomaia in gomma del brand di ispirazione outdoor fondato nel 1912, sono diventati sinonimo di vita a contatto con la natura e di avventure in contesti urbani.



LUDOVICA MASCHERONI Mocassini in pelle e tessuto.



MOONSTAR Chukka boots in canvas e suede con suola in gomma.



PANCHIC Polacchino con tomaia in feltro grigio antracite, lacci a trama larga tono su tono e suola dal design a forma di "guscio".



SPERRY Mocassino da barca con logo 85esimo anniversario. Realizzato con tomaia in pelle e suola Wave-Siping ™ in gomma, garantisce la massima trazione su asciutto e bagnato.



Borse da uomo e zaini

Presenza costante delle ultime stagioni, lo zaino non accenna a scomparire dai radar delle tendenze. Per averne conferma basta dare un’occhiata alle nuove collezioni: dai backpack vintage style (come quello in cuoio di The Bridge) ai modelli high tech con tanto di antifurto incorporato, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ad affiancarli, anche borse da uomo in pelle e pratiche travel bag dal design minimale.

Tendenze Pitti 97: Zaini e borse da uomo BREKKA "Urban Backpack" dotato di sistema di chiusura con zip antifurto, che garantisce con una semplice mossa di bloccare lo scorrimento della cerniera, evitando qualsiasi apertura non “autorizzata”.



CAMPOMAGGI Travel bag dal design cilindrico in pelle di vacchetta con cuciture a nastro lungo tutta la circonferenza.



EASTPAK Zaino della collezione "Surfaced", interamente rivestito.



IL BISONTE Cartella in pelle di vacchetta a concia vegetale con stampa ad effetto martellato dotata di tracolla regolabile e rimovibile.



PIQUADRO Zaino della green collection PQ-BIOS realizzata in filo di nylon rigenerato Econyl®, con tasca porta bottiglietta e porta ombrelli, doppia tasca interna per il PC e l’Ipad e fascia esterna posteriore per l’aggancio al trolley.



THE BRIDGE Zaino in pelle dalla forma stondata con cuciture a vista, spallacci in pelle regolabili e zip in color canna di fucile.



Cappelli e accessori

Non sottovalutate il potere stilistico degli accessori, specialmente se si tratta di cappelli. Che scegliate di indossare un Fedora o preferiate di gran lunga un semplice beanie in lana, sappiate che questo item avrà un impatto non da poco sul vostro stile. I modelli cult per il prossimo inverno guardano al passato e si arricchiscono di inediti dettagli. Molto eclettiche anche le proposte a tema eyewear, con occhiali dalle montature vagamente geometriche.

Tendenze Pitti 97: Cappelli e accessori DORIA 1905 Drop hat in feltro bicolore con cinta e bordo con profili in pelle nei colori Copertino e Saracen.



BORSALINO Berretto logato in lana.



DELIRIOUS EYEWEAR Design italiano e maestria artigianale giapponese per gli occhiali con montatura in acetato di Takiron.



BORSALINO Cappello con fascia in gros grain e decorazione-logo in metallo.



DORIA 1905 Coppola irlandese in tweed a trama grossa.



STETSON Guanti in pelle e lana.



STETSON Cappello di feltro con fascia in tessuto e piuma decorativa.



Sneaker

Le sneaker continuano la loro ascesa nell’olimpo della moda uomo, vantando un ormai numerosissimo seguito di estimatori che non resteranno delusi nemmeno il prossimo anno, vista la ricca gamma di proposte svelate in anteprima a Pitti Uomo. Tra i modelli presentati, le rivisitazioni di scarpe iconiche (come le Springfield di Superga) e le sneaker di ispirazione trekking, nuovo tormentone di questa e delle prossime stagioni.

Tendenze Pitti 97: Sneaker ATLANTIC STARS Sneaker “Urban Trek” in pelle con suola VIBRAM e caratterizzate da allacciatura alta con ganci. Di ispirazione outdoor, questo modello è perfetto per le frenetiche corse quotidiane per la città.



WUSHU Si ispira al Festival delle Lanterne (detto anche Piccolo Capodanno Cinese) la variegata palette cromatica delle nuove sneaker firmate dal brand di Blackboard, giunto alla sua sesta collezione.



BEPOSITIVE Sneaker in nylon e suede ispirate all’estetica punk inglese.



ARKISTAR Running con inserti in Thermoformed Lycra.



SUPERGA Lo storico modello Springfield rivive, rivisto e corretto, nella nuova collezione Superga. Dell'originale heritage, questa sneaker conferma il maxi logo sulla linguetta, il battistrada rosso e la suola trattata con dettagli dirty sui lati.



HERNO Unisce tutto il tecnicismo e la performance di una scarpa Trail Running con un look per percorsi urbani la prima sneaker unisex del brand “Herno Laminar ASSOLUTO”, realizzata in Gore-Tex impermeabile, anti-vento e traspirante e dotata di suola Vibram Megagrip.



LOTTO LEGGENDA Sneaker G.SLAM ispirata ad un modello degli anni ’90 indossato dal campione Boris Becker e rivisitata per la stagione FW2020/21 con un mix perfetto di materiali pregiati come nabuk, suede e nappa.



LUMBERJACK Sneaker “Dynamic” in tessuto e nabuk con suola in phylon e gomma, che dona flessibilità, leggerezza e il massimo grip su tutte le superfici.



MOACONCEPT Sneaker “Futura” in mesh e suede con suola in Phyloon di derivazione performance.



P448 Sneaker “Soho” in pelle con suola camouflage.



ELLESSE Sneakers in pelle con suola in gomma.



Pitti 97: le tendenze moda donna

Non solo moda uomo. A dispetto di quanto si possa pensare, Pitti Uomo si riconferma - stagione dopo stagione - un interessante “osservatorio” per le anticipazioni e le tendenze del womenswear. Protagonisti di questa edizione, l’abbigliamento tecnico e gli accessori (su tutti, il cappello Bakerboy in velluto animalier e vernice di Borsalino).

Tendenze Pitti 97: Anticipazioni moda donna K-WAY L’iconica giacca antipioggia e antivento diventa una mantella dal sapore avant garde nella nuova collezione del brand.



BORSALINO Cappello Bakerboy in velluto animalier e vernice.



L’IMPERMEABILE Trench patchwork.



P448 Sneaker unisex in pelle riciclata della capsule collection “RE:new”, che segna un ulteriore step del brand verso la sostenibilità.



RIFÒ Maglioni in cashmere 100% rigenerato.



KAPPA Giacca unisex in woven imbottita.



FREDDY Total look dal mood street chic.



Pitti 97: gli eventi e le novità

Debutti, anniversari, mostre ed eventi: un vastissimo calendario di appuntamenti ha scandito la manifestazione fiorentina. Tra i più attesi, la sfilata di Jil Sander, guest designer di questa 97ma edizione, l’esordio in passerella di K-way e l’evento-installazione di Woolrich per celebrare i 190 anni del brand.

Tendenze Pitti 97: Eventi e novità JIL SANDER Guest designer di questa edizione di Pitti Uomo, il brand diretto da Lucie e Luke Meier ha presentato la nuova collezione menswear con una sfilata all’insegna del minimalismo - da sempre cifra distintiva dell’iconica fashion house - ma ricca di dettagli e sfaccettature. «Per noi sfilare a Firenze è al tempo stesso un onore e un completamento», ha dichiarato la coppia creativa. «Ci siamo incontrati per la prima volta proprio a Firenze, e non avremmo mai immaginato di tornare qui insieme per un evento di Pitti Uomo».



WOOLRICH Il brand americano leader nel segmento dell’Outerwear ha celebrato i suoi 190 anni con una suggestiva installazione tra alberi, fiocchi di neve e casette a specchio rievocanti i paesaggi invernali della Pennsylvania, dove il marchio è stato fondato nel 1830. L’evento ha inoltre ospitato la nuova Arctic Parka Capsule, articolata in tre diversi temi: Luxe, Tech e Eco, tutti espressione dell’iconica combinazione di innovazione e stile urbano alla base di Woolrich.



TRUSSARDI Si chiama Beautiful Minds il progetto di Trussardi volto a costruire un percorso di collaborazioni a più livelli con alcuni selezionati talenti creativi che gravitano attorno al mondo della moda e del lifestyle. Prima tappa, la presentazione della collezione Autunno-Inverno 2020 pensata e realizzata da Giorgio Di Salvo, direttore creativo del brand di culto United Standard.



BLAUER Un viaggio on the road negli States immortalato dall’obiettivo del fotografo britannico James Mollison è il fulcro della mostra immersiva presentata da Blauer presso la Dogana di Firenze. «Abbiamo voluto creare un diverso modo di comunicazione che tenesse conto di quello che rappresenta Blauer nel mondo, con personaggi e paesaggi veri americani, come lo spirito autentico del brand» ha affermato Enzo Fusco, Presidente di FGF Industry e direttore creativo del brand Blauer Usa.



THE SARTORIALIST X VALSTAR Valstar ha collaborato con Scott Schuman per una capsule collection in edizione limitata. Il fotografo e fondatore di The Sartorialist ha riletto il DNA di Valstar partendo da riferimenti di stile personali e dalle sue esigenze di worker costantemente in viaggio. Il risultato è una collezione che mescola sottili influenze sportive e dettagli tecnici pensati per il viaggiatore moderno. «Abbiamo lavorato con gli stilisti di Valstar per creare una collezione dalle proporzioni aggiornate, che mescolasse influenze sportive, proporzioni moderne e tessuti tecnici», ha dichiarato Schuman. «L’idea è stata quella di pensare a un piccolo, ma completo guardaroba dove i capi funzionino sia singolarmente che in total look».



BIRKENSTOCK X RANDOM IDENTITIES Attesissima la collaborazione di Birkenstock con Random Identities, la prima impresa indipendente di Stefano Pilati, presentata a Pitti insieme all’intera collezione del brand. Protagonisti i classici sandali Arizona reinterpretati attraverso tre nuove e originali variazioni di differenti materiali e stampe.



FREDDY Il marchio d'abbigliamento sportivo ha scelto Pitti Immagine Uomo per celebrare i primi 25 anni dell’iconico “Boot 589” con la suola spezzata, modello che per il suo design e le sue peculiari caratteristiche tecniche è diventato un vero must-have, passando dal mondo del ballo e le scuole di danza a quello dell’arte, diventando protagonista di un’esposizione al Museum of Modern Art di New York.



LOTTO Lotto ha presentato a Pitti Uomo la capsule collection “Escapism Through Unknown Neighboring Lands”, disegnata e realizzata dallo stilista afro-svizzero Rafael Kouto, vincitore del Lotto Sport Award di ITS - International Talent Support 2019. Una limited edition di 10 capi che racconta la contaminazione di couture, moda etnica e sportswear, rispecchiando il background e le esperienze professionali di Kouto, in completa sintonia con l’identità del brand italiano.



SERGIO TACCHINI Il brand italiano di sportswear ha presentato una retrospettiva che celebra l'eredità del marchio e mette in evidenza l'ultima collezione e la nomina di Dao-Yi Chow come Global Creative Director. La stagione AI 2021 guarda al passato, alle crew che hanno vestito Sergio Tacchini nel corso degli anni e agli atleti che hanno dato il tono per lo spirito del campionato.



SSEINSE Un fashion event decisamente inconsueto quello messo in scena dal brand internazionale di casualwear maschile che ha visto Simone Finetti, giovane punta di diamante della cucina italiana, presentare la nuova collezione con un esclusivo showcooking.



MONTGOMERY La storica azienda britannica attiva dal 1890 ha scelto Pitti Uomo per presentare il suo iconico Duffle Coat in una nuova versione rivisitata nelle lunghezze, nei colori e arricchita da bande a contrasto. Innovativi i materiali, come la lana 100% riciclata da vecchi indumenti.



