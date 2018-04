Da sfoggiare ovunque e a qualsiasi ora. Parliamo del rosa, una delle nuance più chic di stagione





Femminile, romantico, bon ton. In una parola: rosa.

Un colore versatile e positivo che, guarda caso, torna a conquistarci nella bella stagione declinandosi su tante sfumature irresistibili.

Dalla delicata nuance cipria a quella confetto, non c’è versione di pink che non calzi a pennello con le mise primaverili più chic.



Ma le note cromatiche del rosa antico si sposano anche con gli outfit più rock: una camicetta in seta, così come un paio di pantaloni chino rosati, si abbinano alla perfezione anche a una giacca di pelle o a una denim jacket grunge.

Non mancano all'appello, naturalmente, i capispalla: dal classico trench al parka super light, passando per l'impermeabile dalla silhouette stretch, il vostro overwear si colorerà di glamour allo stato puro.

Chi temesse l’effetto "marshmallow", può tranquillamente evitare il total look e puntare invece sugli accessori: una daily bag, un cappello, un paio di ballerine o una cintura sapranno conferire un tocco soft e delicato all’insieme.

E non è tutto: quest'anno a tingersi di rosa ci pensa anche il beachwear, con una gamma di costumi interi e bikini per un dress code sofisticato anche in spiaggia o a bordo piscina.

Scoprite i capi e gli accessori in pink per uno shopping mirato.







Abiti e accessori rosa per la Primavera-Estate 2018 ALEXA CHUNG Camicia a fantasia con colletto a punta.



Credits: alexachung.com

CHANEL Borsa classica in pelle di agnello con catena dorata.



Credits: chanel.com



SANDRO FERRONE Cintura elastica con fibbia gioiello.



Credits: sandroferrone.it





REPETTO Ballerine rosa in pelle metallizzata.



Credits: mytheresa.com

PETIT BATEA Impermeabile con tasche a filetto.



Credits: petit-bateau.it

VALENTINO Cappello in angora.



Credits: mytheresa.com



ACNE STUDIOS Felpa oversize in cotone leggero.



Credits: acnestudios.com

GIVENCHY Minigonna di jeans.



Credits: mytheresa.com

PRADA Borsa a mano in pelle.





Credits: prada.com



DOLCE & GABBANA Abito a tubino in pizzo cordonetto.





Credits: dolcegabbana.com

SAINT LAURENT Marsupio regolabile con clutch rimovibile e nappine in pelle.



Credits: ysl.com

LORO PIANA Pantalone in lino con gamba morbida.



Credits: loropiana.com



ZARA Giubbotto in denim con cintura.



Credits: zara.com

INTIMISSIMI Canotta con dettagli in pizzo lavorato.



Credits: intimissimi.com

MORGAN LANE Costume intero rosa antico.

Credits: morgan-lane.com



GUCCI Occhiali da sole rotondi in metallo smaltato.



Credits: gucci.com

& OTHER STORIES Jeans Cropped ampi.



Credits: stories.com

BURBERRY Gonna in tulle con ricamo floreale.



Credits: mytheresa.com



AMERICAN VINTAGE Gonna lunga a pieghe.



Credits: americanvintage-store.com



fullscreen ...