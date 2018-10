Divertenti, chic, irriverenti: i pois sono sempre un must, anche in autunno!



La fantasia che meglio mescola il pop americano allo chic francese? Indubbiamente quella a pois.



Questo motivo, di solito un caposaldo delle collezioni di Primavera, si presta ad essere un ottimo alleato per gli outfit autunnali, rendendoli più caldi e giocosi.



Se il total look è abbastanza impegnativo da sfoggiare con nonchalance, invece il capo singolo da miscelare con nuance neutre e fantasie più austere darà un tocco giocoso alla mise senza esagerazioni.



Che sia una mini in denim con piccoli pois ricamati o una midi skirt dal taglio anni Cinquanta con polka dots rosa su fondo crème, il risultato sarà decisamente chic.



Anche soltanto un accessorio o un bijou daranno quel tocco "funny" all'outfit: dalle ballerine alle sneakers e alla clutch, la parola d’ordine per un mood fresco e dolcissimo è proprio pois!



Lasciatevi ispirare ma soprattutto fatevi tentare dai polka dots. Che, si sa: sono da sempre il vero "pallino" della moda…





VALENTINO Ballerine Rockstud con stampa pois bianco su fondo rosso.

Photo Credits: valentino.com

MAX MARA Camicia con fiocco in seta e jersey, fantasia mini-pois.



Photo Credits: mytheresa.com

NANUSHKA Pantaloni in chiffon con fantasia maxi-pois.



Photo Credits: nanushka.com

LISA MARIE FERNANDEZ Gonna midi stile anni Cinquanta con polka dots rosa su fondo white-off.



Photo Credits: mytheresa.com

MIU MIU Abito lungo in crêpe marocain con fantasia a pois piccoli.



Photo Credits: miumiu.com

BURBERRY Pullover in jersey e lana Merino con stampa a pois



Photo Credits: burberry.com





STELLA MCCARTNEY Sneakers a pois.



Photo Credits: mytheresa.com

LOEWE Missy Dots Small Bag con pois grandi.



Photo Credits: loewe.com

& OTHER STORIES Minigonna in denim con pois multicolore ricamati.



Photo Credits: stories.com



ZARA Camicetta a posi grandi con collo alto, arricciature, manica lunga con polsino e orlo asimmetrico.



Photo Credits: zara.com





RALPH LAUREN Abitino bicolor a pois.



Photo Credits: zalando.it





CARLOTTA CANEPA Camicia a pois.



Credits: carlottacanepa.com