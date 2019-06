Dalle anticipazioni moda per il prossimo anno agli eventi più cool, il recap della quattro giorni fiorentina dedicata allo stile maschile



Oltre 1.200 brand internazionali, un fitto calendario di eventi e tantissimi ospiti speciali. Non ha deluso le aspettative l’edizione numero 96 di Pitti Uomo, l’attesissimo appuntamento con le novità e le tendenze della moda maschile (e non solo) che durante questi quattro giorni ha animato a 360 gradi la città di Firenze.







Tema cardine della manifestazione, "The Pitti Special Click", quella “scintilla” - o click energetico - in grado di produrre alchimie sempre diverse, quel Fattore X che stagione dopo stagione continua a decretare il successo del salone fiorentino.





Se il fulcro della kermesse resta Fortezza da Basso - trasformata per l’occasione in un esotico villaggio con tanto di palafitta centrale di 1000 metri quadrati - a essere coinvolti sono stati anche i luoghi simbolo del capoluogo toscano, come Piazza della Signoria, palcoscenico a cielo aperto della sfilata menswear Primavera-Estate 2020 targata Salvatore Ferragamo o Villa Palmieri, il "giardino paradisiaco alle porte di Firenze" descritto nel Decamerone di Giovanni Boccaccio, set del defilé di Givenchy che ha esordito in passerella con la collezione uomo sotto la direzione creativa di Clare Waight Keller.





Un’edizione particolarmente ricca, che ha posto l’accento sulle nuove anime del guardaroba maschile, tra contemporaneità e sportswear, avanguardia e “classicismi”, street style e nuovo lusso.

Vi abbiamo incuriosito? Non vi resta allora che continuare a leggere per scoprire tutte le tendenze moda uomo e le novità per il prossimo anno viste a Pitti 96.







Capispalla e giacche tecniche





Uno sguardo al passato - quello dei film anni ‘60 e delle serie TV che hanno accompagnato la nostra adolescenza - e un occhio puntato al futuro, quello minacciato dall’inquinamento e dallo spreco delle risorse. Il comune denominatore delle proposte a tema giacca per la prossima stagione calda si traduce in una serie di capispalla d’ispirazione vintage, ma tutti all’insegna dell’eco sostenibilità. Modelli classici, fatti per durare nel tempo, oppure super tecnici, realizzati con l’ausilio di materiali riciclati.



Tendenze Pitti Uomo 96: Capispalla e giacche tecniche BARACUTA Giacca "G9 SUEDE", riedizione dello scamosciato indossato da Ryan O'Neal nella soap opera anni ‘60 Peyton Place.

Credits: Courtesy of Press Office

ESEMPLARE Trench reversibile termonastrato a contrasto.

Credits: Courtesy of Press Office



BARBOUR Beacon Jacket in cotone cerato foderata con l’iconico tartan, con toppe sulle spalle e sui gomiti e tasche a soffietto.

Credits: Courtesy of Press Office



C.P. COMPANY Giacca in NyBer, un tessuto in nylon rivestito in gomma, una membrana resistente all’acqua, tinta con la tecnica “Antique Tinto in capo”.

Credits: Courtesy of Press Office

WOOLRICH Parka waterproof con maxi tasche e cappuccio.

Credits: Courtesy of Press Office

K-WAY Giacca con colletto e apertura frontale con patta copri zip, e puller in metallo personalizzato K-Way® realizzata in polyestere traspirante, antivento, anti stropiccio.

Credits: Courtesy of Press Office



NORTH SAILS Giacca in softshell con cappuccio, interamente realizzata in poliestere riciclato, spryproof, con grafica wave pattern colorata a contrasto e logo ufficiale America’s Cup presented by Prada.

Credits: Courtesy of Press Office



VALSTAR Valstarino “super leggero” in suede peso piuma.

Credits: Courtesy of Press Office



OOF WEAR Giacca con cappuccio, doppia chiusura con zip a vista e patella con bottoni a chiodo.

Courtesy of Press Office



SALVATORE SANTORO Biker in pelle ovina scamosciato effetto renna.

Credits: Courtesy of Press Office

SAVE THE DUCK “Circular Economy Jacket” realizzata con il 100% di materiali totalmente riciclabili.

Credits: Courtesy of Press Office



BLAUER Giubbotto di pelle di ispirazione biker con patch e stampe applicate.

Credits: Courtesy of Press Office





BOMBOOGIE Giacca impermeabile in nylon con zip.

Credits: Courtesy of Press Office



HERNO GLOBE Parka realizzato in tessuto composto per l’84% da nylon riciclato tratto dalla collezione HERNO GLOBE, votata all’eco-sostenibilità.

Credits: Courtesy of Press Office

MOORER Blusotto city biker in tessuto stretch down proof con maniche anatomiche imbottite con leggerissima ovatta termica per dare maggior movimento e linea.

Credits: Courtesy of Press Office





TEN C Carcoat realizzato in OJJ tinto in pezza.

Credits: Courtesy of Press Office



COLMAR ORIGINALS Piumino tecnico dall'attitudine sportiva con bande a contrasto.

Credits: Courtesy of Press Office

Completi da uomo e abbigliamento formale







L’abbigliamento formale assume un tono più rilassato, fatto di volumi morbidi, linee destrutturate e tessuti ultra light. Le giacche mono e doppiopetto hanno proporzioni ben calibrate e accompagnano la silhouette senza costringerla, mentre i completi sono essenziali. A sdrammatizzare il rigore del monocromo, i gessati e l’immancabile motivo check, proposto nelle nuance estive per eccellenza. Un approccio “soft” in perfetto equilibrio tra eleganza e comfort.



Tendenze Pitti Uomo 96: Completi da uomo e abbigliamento formale GIVENCHY PE 2020.

Credits: Givenchy

PAOLONI Giacca decostruita in jersey armaturato e stampato con motivo finestrato marrone bruciato e toni pastello.

Credits: Courtesy of Press Office



SARTORIA LATORRE Giacca gessata decostruita con fit sartoriale che esalta la vestibilità e la qualità dei materiali. Realizzata in mono petto con tasche a toppa.

Credits: Courtesy of Press Office



MANUEL RITZ Suit combinato da giacca doppiopetto «Nuvola» e pantaloni doppia pince baggy in tessuto regimental armaturato in cotone lino.

Credits: Courtesy of Press Office

TAGLIATORE Abito gessato extralight totalmente sfoderato e destrutturato in cotone stretch, monopetto 2 bottoni, dettagli sartoriali, bottoni laserati con logo Tagliatore. Track pants con coulisse.

Credits: Courtesy of Press Office

L.B.M.1911 Doppiopetto slim fit con bottoni metallici, piquet in jersey di lino cotone mouliné.

Credits: Courtesy of Press Office



LUIGI BIANCHI MANTOVA Doppiopetto dal gusto spiccatamente sartoriale, con rever ampio, spalla naturale ma leggermente arricciata e bottoni in madreperla. Stuoia fiammata in lana seta lino.

Credits: Courtesy of Press Office

MSGM PE 2020.

Credits: Giovanni Giannoni

Maglieria e felpe





Vietato annoiarsi. Questo il messaggio che sembra trasparire dalle proposte per il prossimo anno. Pattern optical, motivi geometrici, bande a contrasto, dettagli 3d sono protagonisti su pull realizzati con filati pregiati e felpe in tessuto tecnico che strizzano l’occhio all’estetica 90s.



Tendenze Pitti Uomo 96: Maglieria e felpe FREDDY Felpa con stampa optical della capsule collection by Luca Tommasini.

Credits: Courtesy of Press Office

KAPPA Felpa da uomo con zip in interlock, fondo e polsini in costina, cappuccio con coulisse e banda JPN.

Credits: Courtesy of Press Office



GANT Maglia in cotone bicolore lavorato a treccia.

Credits: Courtesy of Press Office





MEZULIC Pull a motivi geometrici 100% made in Italy, realizzato attraverso lavorazioni artigianali con filati pregiati.

Credits: Courtesy of Press Office



PARAJUMPERS Felpa in maglia con cappuccio.

Credits: Courtesy of Press Office



PENCE 1979 - PLANET FUNK Felpa dalle linee oversize con stampa esclusiva tratta della capsule collection realizzata in collaborazione con il gruppo musicale italiano.

Credits: Courtesy of Press Office





ALPHA STUDIO Maglia girocollo vanisè bicolor in costa inglese.

Credits: Courtesy of Press Office

SLAM Felpa con cappuccio in tessuto leggero, packable, water resistant, traspirante e quick dry perfetta per lo sport e per l’uso in barca, completata da un pantalone lungo e un bermuda tasconato nello stesso materiale.

Credits: Courtesy of Press Office



SUN68 Felpa con dettagli multicolor.

Credits: Courtesy of Press Office



MACKAGE Felpa con cappuccio e dettaglio 3d.

Credits: Courtesy of Press Office

Pantaloni e jeans





Abbandonate le vestibilità skinny, la primavera estate 2019 riscopre il gusto per fit più morbidi e rilassati, con chinos e cargo pants declinati in materiali leggeri quali cotone e lino. Non fa eccezione il denim, realizzato con l’ausilio di tessuti organici e caratterizzato da slavature e lavaggi effetto used.



Tendenze Pitti Uomo 96: Pantaloni e jeans BERWICH Pantalone doppia pinces, loosed fit realizzato in fantasia regimental in hopsack e saglia 100% cotone.

Credits: Courtesy of Press Office



C+PLUS Denim in cotone organico 5 tasche, slim cropped lavaggio 3d e graffiature manuali.

Credits: Courtesy of Press Office

TELA GENOVA Chino pant con pence in gabardina di lino.

Credits: Courtesy of Press Office



RIFLE Jeans Rifle 5 tasche 958 dalla vestibilità slim con zipper fly e cuciture a contrasto colore.

Credits: Courtesy of Press Office



TELA GENOVA 5 tasche regular fit in cotone prodotto con filati irregolari che danno un aspetto grezzo.

Credits: Courtesy of Press Office

YES ZEE Pantaloni urban chic dalla vestibilità slim con dettagli a contrasto.

Credits: Courtesy of Press Office



PENCE 1979 - PLANET FUNK Pantaloni con tasche laterali della capsule collection realizzata in collaborazione con il gruppo musicale italiano.

Credits: Courtesy of Press Office

C+PLUS Chino con una pinces e coulisse in gabardina.

Credits: Courtesy of Press Office



RE-HASH Pantalone in denim e cotone stretch con sacco tasca a stampa mappamondo.

Credits: Courtesy of Press Office





T-shirt e polo





Estate fa rima con t-shirt. Le più nuove hanno linee basiche e si portano anche su completi e blazer. Tra le novità di stagione ci sono poi i modelli ispirati all’universo sportivo, con dettagli di gusto vintage e le polo, un evergreen che adesso si arricchisce di inediti dettagli, come stampe ed effetti grafici realizzati con speciali processi di tintura.

Tendenze Pitti Uomo 96: T-shirt e polo AMERICAN VINTAGE T-shirt dalla vestibilità confortevole e leggermente over.

Credits: Courtesy of Press Office



BROOKSFIELD Polo in cotone organico tinto in colori naturali ispirata alle vacanze italiane.

Credits: Courtesy of Press Office



CIVIDINI Polo in cotone high gauge con effetto “gessatura” eseguita con uno speciale processo artigianale di tintura.

Credits: Courtesy of Press Office



RIFLE T-shirt a righe con logo ispirata all’universo del baseball americano.

Credits: Courtesy of Press Office



SLAM Polo in cotone piquet blu con dettagli inserto sulle spalle turchese, colore rappresentativo della Costa Smeralda, dedicata alla Swan Cup.

Credits: Courtesy of Press Office



Costumi da bagno e accessori







Non solo mare. La stagione calda diventa sinonimo di sport, vita all’aria aperta, energia pura. Accanto ai costumi da bagno si fanno largo gli accessori più performanti, come gli occhiali con lenti polarizzate montatura iper leggera o il casco da bici “evoluto” in grado di rilevare persino il livello di idratazione grazie a un microprocessore integrato. Immancabile anche il cappello: si va da quello ripiegabile, perfetto anche in viaggio, al classico panama, fino ai modelli più sportivi con visiera.

Tendenze Pitti Uomo 96: Costumi da bagno e accessori DORIA 1905 Cappello “Portofino” in Panama fine con nastro in gros grain di raso.

Credits: Courtesy of Press Office



FILA EYEWEAR Occhiali con montatura leggere, inserti in gomma e lenti polarizzanti.

Credits: Courtesy of Press Office

BRIKO Casco da bici Cerebellum® One multifunzione con specchietto retrovisore, radar anti-investimento, crash alert via sms, scatola nera, luce di posizione a led, telecamere per foto e video in Full HD e avviso di disidratazione.

Credits: Courtesy of Press Office





SUN68 Costume in nylon stretch fantasia.

Credits: Courtesy of Press Office

STETSON Cappello con visiera e cuciture a contrasto.

Credits: Courtesy of Press Office

DORIA 1905 Cappello “Antigua” ripiegabile.

Credits: Courtesy of Press Office





ARENA-DOLLY NOIRE Boxer in tessuto tecnico.

Credits: Courtesy of Press Office

VILEBREQUIN Costume modello "Mahina" dal tessuto ultra leggero ad asciugatura rapida e pantalone modello "Gambetta" in leggero velluto di cotone a micro coste.

Credits: Courtesy of Press Office



GALLO Calze multicolor della collezione “Savana Rap”, realizzata per porre l’accento sui cambiamenti climatici e lanciare un messaggio di rispetto per il pianeta e di impegno per la sostenibilità.

Credits: Courtesy of Press Office





Scarpe da uomo





Mocassini da barca con suola in corda, espadrillas, stivaletti dal piglio sportivo, dinamici desert boot. La gamma di calzature per la bella stagione è più variegata che mai e riflette l’attitudine dinamica e globetrotter del gentleman contemporaneo. La parola d’ordine è ancora una volta “sostenibilità” e trova concreta espressione nell’utilizzo di materiali riciclati e processi di produzione più green.

Tendenze Pitti Uomo 96: Scarpe da uomo CLARKS ORIGINALS Desert boot in camoscio con suola in gomma prodotta in Sri Lanka seguendo un processo ecosostenibile.

Credits: Courtesy of Press Office



FRATELLI ROSSETTI Mocassino “Panama” realizzato in vitello scamosciato con suola in corda intrecciata di colore naturale e fodera ocra.

Credits: Courtesy of Press Office



BE POSITIVE Stivaletti dal mood urban con suola in gomma.

Credits: Courtesy of Press Office





MORESCHI Slip on in pelle e cotone intrecciato.

Credits: Courtesy of Press Office

LA SIESTA SHOES Espadrillas eco e vegane realizzate in cotone e componenti riciclati con suola biodegradabile.

Credits: Courtesy of Press Office

BLUNDSTONE Stivaletto “Chelsea” contraddistinto da un pratico design easy on/easy off e inter-suola in materiale EVA che garantisce comfort, leggerezza e traspirazione.

Credits: Courtesy of Press Office



VOILE BLANCHE Scarpa da barca. La pulizia delle linee della tomaia si abbina ai maxi volumi della suola sneaker extralight in EVA. Il battistrada in gomma garantisce il grip ottimale su ogni superficie.

Credits: Courtesy of Press Office

Zaini e borse da uomo





Imprescindibili e fedeli alleati del quotidiano, gli zaini sono protagonisti indiscussi tra gli accessori. Dai modelli iconici, come il mitico “Jolly” di Invicta (alzi la mano chi non ne ha mai posseduto almeno uno) ai backpack di nuova concezione in pelle e nylon, le novità targate PE 2020 sono pensate che assecondare i gusti e le esigenze di tutti. Tra le new entry più interessanti ci sono anche le borse: shopper bag e postine unisex ideali per il tempo libero.



Tendenze Pitti Uomo 96: Zaini e borse da uomo INVICTA L’iconico zaino “Jolly” si reinventa grazie al trattamento stone washed.

Credits: Courtesy of Press Office



THE BRIDGE Zaino in cuoio pieno fiore lavorato con tannini vegetali dotato di doppie zip e tasca esterna.

Credits: Courtesy of Press Office

PIQUADRO Zaino porta computer in pelle della nuova linea Downtown con protezione antiurto e fascia di aggancio al trolley.

Credits: Courtesy of Press Office





TUMI Zaino tratto dalla collezione Alpha 3+, con manici e patta antipioggia in pelle, tasca frontale a soffietto, etichette porta indirizzo e dettagli cromati.

Credits: Courtesy of Press Office



ZANELLATO Borsa unisex Postina XL Yoruba Armata Di Terra.

Credits: Courtesy of Press Office



BGBL Il concetto di economia circolare è alla base della borsa realizzata con palloni da basket usati tagliati a mano e combinati a pellami di alta qualità.

Credits: Courtesy of Press Office





GIANNI CHIARINI Shopper unisex “Marcella” in micro garza a effetto zanzariera.

Credits: Courtesy of Press Office



CAMPOMAGGI Borsone week end in nylon con tracolla e manici realizzati con nastro doppio telaio di color grigio con dettagli verde acido e retro arancione.

Credits: Courtesy of Press Office

Sneakers





Presenza ormai consolidata nel guardaroba maschile, le sneakers mostrano il loro lato più eclettico e trasformista grazie a inedite combinazioni materiche e cromatiche, che rimandano al mondo outdoor. Gli estimatori del genere non avranno che l’imbarazzo della scelta.

Tendenze Pitti Uomo 96: Sneakers P448 Sneaker “Soho” in pelle con suola in gomma marmorizzata a contrasto.

Credits: Courtesy of Press Office



DIADORA Scarpa “Alpaca” in pelle e mesh, ispirata a un modello OG cross- training d'archivio risalente al 2000, con round lace e fettucce che fungono da asola e rimandano al mondo outdoor.

Credits: Courtesy of Press Office



LOTTO LEGGENDA Sneaker “G.SLAM.” ispirata alla storia del marchio nel tennis con tomaia in morbida pelle, tiranti laterali in TPU, sottopiede in sughero e suola in EVA.

Credits: Courtesy of Press Office





LUMBERJACK Sneaker in suede e nylon con tomaia destrutturata che aumenta la leggerezza e le performance nella camminata.

Credits: Courtesy of Press Office

U.S. POLO ASSN. Sneakers carry over in pelle con suola in gomma e decorazione-logo.

Credits: Courtesy of Press Office



ARKISTAR Calzatura con lavorazione knitted e suola in Eva.

Credits: Courtesy of Press Office



YATAY Sneaker unisex realizzata attraverso un processo di lavorazione ecosostenibile.

Credits: Courtesy of Press Office



ATLANTIC STARS Sneaker “Polaris” con suola in gomma, tomaia tekno in nylon con riporti in pelle di vitello e microiniezioni laterali.

Credits: Courtesy of Press Office

SUPERGA Sneaker mid cut che riprende uno dei modelli storici con tomaia e fodera in cotone e suola in gomma naturale vulcanizzata.

Credits: Courtesy of Press Office





Pitti 96: le tendenze moda donna





Non solo stile maschile. I saloni di Pitti Uomo si riconfermano un interessante “osservatorio” per le anticipazioni e le tendenze moda donna. Protagonisti di questa edizione, i capispalla e, ça va sans dire, gli accessori. Da tenere d’occhio le sneakers dai toni girlish e le borse “da spiaggia” in canvas e rete colorata.

Tendenze Pitti Uomo 96: Moda donna WOOLRICH Versatilità la parola d’ordine per Woolrich, che punta su capi versatili in grado di coniugare performance e design.

Credits: Courtesy of Press Office



BIANCHI E NARDI 1946 Zaino Oversize in vitello nero accessoriato con tasche rimovibili e indossabili autonomamente in diverse composizioni.

Credits: Courtesy of Press Office



U.S. POLO ASSN. Sneaker multicolor in pelle e tessuto con suola in gomma.

Credits: Courtesy of Press Office





GUM DESIGN Shopper e clutch morbide realizzate in rete declinate in fantasie floreali, pattern rigati e stampe monogram.

Credits: Courtesy of Press Office



INVICTA Capi reversibili con stampe e ricami 3d e iconici accessori dal mood vintage: questa la proposta di Invicta per l’estate 2020.

Credits: Courtesy of Press Office



MOON BOOT Mars Boot, versione estiva dell’iconico Moon Boot realizzata con tessuti traspiranti, membrane rinfrescanti e materiali con trattamenti ad alta tecnologia specifici per la città e l’estate.

Credits: Courtesy of Press Office





NIRA RUBENS Sneakers “Martini” in pelle con suola in gomma e dettagli dipinti a mano.

Credits: Courtesy of Press Office

LE PANDORINE Il brand punta sull’ironia, esortando gli appassionati di calcio - che la prossima estate saranno alle prese con la Uefa European Championship - a regalare la Soccer bag con charm a forma di fischietto per ricordare che “anche se con la testa nel pallone, il cuore di un uomo batte sempre per una donna”.

Credits: Courtesy of Press Office



BARBOUR Giacca waterproof con cappuccio.

Credits: Courtesy of Press Office





MOU Eskimo Sneakers all sequins con tomaia con paillettes bicolore reversibile, rivestimento interno in tela di cotone, dettagli in cotone con lavorazione all’uncinetto e maxi logo.

Credits: Courtesy of Press Office



SUPERGA Sneaker modello mid con tomaia in cotone. Il modello è costruito sulla suola Alpina, in gomma stampata trasparente e colorata.

Credits: Courtesy of Press Office

Pitti 96: gli eventi e le novità





Debutti, special guests, vernissage e party esclusivi. Un fitto calendario con di appuntamenti ha scandito questa edizione di Pitti Immagine Uomo. A partire dal defilé di Givenchy, indubbiamente l’evento più atteso della kermesse, che ha segnato l’esordio in passerella della collezione uomo PE 2020 per la maison del gruppo LVMH.



Pitti Uomo 96: Eventi e novità Givenchy ha scelto Firenze per l’esordio in passerella della collezione uomo Primavera Estate 2020. Nei giardini di Villa Palmieri ha sfilato l’uomo bohemien immaginato da Clare Waight Keller, avvolto in completi dalle linee morbide e capi tecnici.

Credits: Givenchy



C’è tempo fino al 29 settembre per visitare la mostra “Romanzo Breve di Moda Maschile” al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti curata da Olivier Saillard. La mostra, inaugurata durante la kermesse, racconta trent’anni di moda uomo, dal 1989 a oggi, attraverso la lente di Pitti Uomo e vede protagonisti i capi dei fashion designer e dei brand che hanno dato vita agli eventi speciali della manifestazione nelle tre decadi, insieme a una selezione di capi di aziende espositrici del salone, per un totale di circa 110 marchi.

Credits: Alessandro Ciampi



È tornato in Fortezza, dopo il debutto in occasione della kermesse fiorentina lo scorso gennaio, Parcoats Florence. Per la primavera-estate 2020 il brand ha reinterpretato cinque modelli iconici del guardaroba maschile declinandoli in una collezione di 25 capi, fruibili H24, da mattino a sera.

Credits: Courtesy of Press Office





Piazza della Signoria si è trasformata in una catwalk a cielo aperto per l’attesa sfilata di Salvatore ferragamo che, sotto la direzione creativa di Paul Andrew, ha presentato la collezione uomo Primavera-Estate 2020. In passerella, un menswear dal gusto contemporaneo caratterizzato da una fresca identità di lusso.

Credits: Salvatore Ferragamo



Il brand fiorentino ottod'Ame ha festeggiato i suoi primi otto anni con un party esclusivo nella cornice del Giardino Corsini, trasformato per l’occasione in percorso sonoro e iconografico che ha ripercorso e raccontato l’evoluzione del marchio dai suoi esordi a oggi.

Credits: Courtesy of Press Office



È andata in scena in via de’Tornabuoni la premiazione del concorso di Graphic Art indetto dalla Moaconcept Foundation - organizzazione non lucrativa e di utilità sociale fondata dall’imprenditore Matteo Tugliani, proprietario dei fashion brand di sneaker Master of Arts e Playground - con il Patrocinio del Comune di Firenze. Tema del contest artistico che ha coinvolto studenti di tutto il mondo, la Body Diversity.

Credits: Courtesy of Press Office





Una collezione nata nel solco della tradizione sartoriale italiana ma di forte respiro internazionale quella presentata da Gazzarrini e interpretata dal celebre artista e volto televisivo Stefano De Martino, attesissimo ospite in Fortezza e testimonial del marchio.

Credits: Courtesy of Press Office



Dalle praterie del Canada a Fortezza da Basso. Il brand canadese di outerwear Moose Knuckles dall’animo luxury-street ha presentato a Pitti 96 la nuova collezione co-ed PE 2020 ispirata al mondo Western.

Credits: Courtesy of Press Office



La Maison Zilli ha presentato la prima collezione sportiva Yuri Djorkaeff by ZILLI, una capsule collection nata dall'incontro con il calciatore internazionale francese Yuri Djorkaeff. «L'idea era di creare il mio guardaroba ideale per 24 ore. Quindi si passa dalla scarpa al cappellino, dalla palestra all'ufficio, con pezzi e colori, in particolare blu e grigio, che mi corrispondono».

Credits: Courtesy of Press Office



Due dj d’eccezione per l’evento targato U.S. Polo Assn. che ha presentato le collezioni uomo, donna e bambino per la stagione PE20 nella cornice di un elegantissimo lounge bar, all’interno di un Polo Club. In consolle Catherine Poulain, uno dei volti più influenti

ed interessanti del panorama digital italiano ed europeo, affiancata dal fidanzato Filippo Graziani, figlio dell’indimenticabile cantautore Ivan Graziani.

Credits: Courtesy of Press Office



Il connubio tra innovazione e tradizione sartoriale è al centro della collezione PE 2020 firmata Circolo 1901. Tra i modelli di punta, la "Easy Jacket" - pezzo iconico da cui ha avuto origine il brand - completata da pantaloni, gilet, maglie e capispalla all'insegna dell'easy-to-wear.

Credits: AKAstudio - collective e Salvatore Ferragamo