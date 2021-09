Tempo di tornare in palestra! Ecco i best-of tratti dalle nuovissime collezioni sportwear che vi faranno venire voglia di correre ad allenarvi.

Ready, steady… go!



Archiviata la “pratica vacanze” sta tornando un po’ per tutti il momento di riprendere la vita di sempre, comprese - ça va sans dire - le vecchie buone abitudini. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente del ritorno all’allenamento.



Oh sì, che siate yogin provette, runners incallite o fitness addicted in attesa di partecipare a qualsivoglia corso in calendario, è giunta l’ora di tirare fuori sneakers e abbigliamento fitness vario. E qui viene il bello!

Già perché, qualunque sia il vostro modo preferito di praticare attività fisica, noi siamo pronte a scommettere che c’è un annoso problema che affligge e unisce tutte le sportive alla lettura: quali saranno i capi e gli accessori migliori per tornare in movimento in palestra, al parco o (perché no?) nel salotto di casa? In fondo lo shopping per perfezionare la “sezione fitness” del guardaroba potrebbe essere considerata parte integrante dell’attività!

Scherzi a parte, avere un gym look comodo e performante è fondamentale ma come si sul dire anche l’occhio vuole la sua parte. L’obiettivo pre-workout diventa dunque un po’ per tutte unire l’utile al dilettevole e puntare su accessori e capi confortevoli e super-cute… fortuna che le nuove collezioni sportwear rispondano perfettamente a queste esigenze!

Curiose? Tessuti tecnici e sostegni laddove è necessario, ma anche tie-dye, pastel colors, dettagli cut-out e persino una strepitosa collezione in cow-print targata Adidas vi stanno aspettando.

Ecco quindi un assaggio dei best-of tratti dalle nuovissime collezioni di abbigliamento sportivo che vi faranno venire una voglia matta di allenamento (anche se non lo avevate ancora programmato)!





Pants in cow-print ADIDAS

Credits: adidas.it

T-shirt con dettaglio cut out ASOS

Credits: asos.com

Sneakers & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Shorts H&M

Credits: hm.com

Felpa con cappuccio P.E. NATION

Credits: farfetch.com

Reggiseno a sostegno medio OYSHO SPORT

Credits: oysho.com

Leggins high rise stampa tie-dye REEBOK

Credits: reebok.it

Sneakers da gara NIKE

Credits: nike.com

Calzini sportivi GUESS

Credits: zalando.it

Brassiere con zip INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Sneakers DIADORA

Credits: diadora.com

Joggers con bande Kappa TEZENIS

Credits: tezenis.com

Top camouflage FREDDY

Credits: freddy.com

Felpa con cappuccio ZARA

Credits: zara.com

Shorts UNDER ARMOUR

Credits: underarmour.it

Body GIRLFRIEND COLLECTIVE

Credits: girlfriend.com

Joggers LIVE THE PROCESS

Credits: mytheresa.com

Maglia a collo alto THE NORTH FACE

Credits: thenorthface.it

T-shirt in cotone UNIQLO

Credits: uniqlo.com

Leggins OFF WHITE

Credits: farfetch.com