Perché limitarsi a guardare le sfilate uomo SS22 se possiamo copiare e indossare gli stessi outfit? Grazia.it ha ricreato 5 combinazioni dalle passerelle!

Quante volte vi è capitato di vedere un look maschile e pensare “che bello, lo indosserei anche io!”?

In tempi di fluidità di genere e presentazioni delle collezioni uomo SS22 poi, viene naturale sbirciare un po’ i trend pensati per lui che si prospettano per la prossima estate. Gilet mania, polo crochet con bermuda, suit colorati e stampe remix: nella moda non ci sono regole quindi via all’aperta ispirazione o addirittura al "copia incolla" dei look da uomo più interessanti che hanno sfilato nei giorni scorsi.

Grazia.it ha selezionato 5 combinazioni viste in passerella e ricreato per voi altrettanti outfit “dupe” in versione femminile (e acquistabili subito!). Pronte a lasciarvi catturare dai trend uomo primavera estate 22 per i prossimi acquisti? #Man,IFeelLikeAWoman!

1) Mix & match sfilate uomo SS22: il suit color salvia

(Credits: Mondadori Photo) Fendi

Uno dei trend uomo per la PE del prossimo anno saranno i completi colorati da abbinare con top e scarpe ton sur ton. Proprio come ci mostra Fendi che propone un look total green con un suit verde salvia, cropped top in lime e sandali color mela. Per ricreare questo look spettacolare optate per il suit pantalone di Mango e il top in cotone con coppe sagomate di Monki. #FunkySuit

(Credits: Mango, Monki)

2) Mix & match sfilate uomo SS22: stampe remix

(Credits: Mondadori photo) Dolce & Gabbana

Giocare e sbizzarrirsi con le stampe si può! Prendiamo spunto da Dolce & Gabbana che propongono un look uomo colorato ed eccentrico con un abbinamento mixato di stampe tapisserie e a quadri. Grazia.it lo ha ricreato per voi con il top multicolour crochet di Rose Carmine (disponibile su Net-a-Porter) e i pantaloni in seta di Gucci in stampa Ken Scott. Ai piedi un bel paio di sneakers, proprio come vogliono D&G, come le Stan Smith di Adidas Originals. #MultiPrint

(Credits: Gucci, Adidas Originals, Rose Carmine)

3) Mix & match sfilate uomo SS22: la polo crochet e i bermuda ton sur ton

(Credits: Mondadori Photo) Ermenegildo Zegna

Il terzo look da copiare all'uomo è stato scelto da Ermenegildo Zegna che propone un ensemble di polo crochet color lilla con tanto di bermuda, mocassini e perfino calzini in tinta. La nostra proposta non è altrettanto azzardata ma comunque giocosa ed estiva con la polo knit salmone con logo di Prada, i bermuda color sabbia in stile Preppy di By Malene Birger e sneakers di stampate di Fila ai piedi. #PreppyPink

(Credits: By Malene Birger, Fila, Prada)

4) Mix & match sfilate uomo SS22: completo in maglia e bucket hat

(Credits: Mondadori Photo) Prada

Il tema crochet è caldo e attuale sia per la SS21 che, come ci spiega Prada, per la SS22. A rivelarci il trend è stato questo look con gilet e pantaloncini in maglia tecnica di Prada, abbinati a un cappellino da pescatore giallo nell'iconico Nylon della casa. Grazia.it ha rimescolato questo look creandone uno composto da una camisole in maglia con cuori rainbow di Marco Rambaldi, pantaloni corti a costine di & Other Stories e, il pezzo forte, il cappellino in paglia intrecciata multicolour di Missoni, un accessorio da avere quest'estate. A tutti i costi. #KnittedRainbow

(Credits: Marco Rambaldi, Missoni, & Other Stories)

5) Mix & match sfilate uomo SS22: gilet e pantaloni harem

(Credits: Mondadori photo)

Il quinto look scelto da Grazia.it è decisamente il più sobrio e timeless, non a caso è ispirato al look da passerella di re Giorgio Armani. Sembra infatti che il gilet abbottonato sarà un vero must da indossare sopra una t-shirt o a pelle come top, abbinato a pantaloni relax, che siano a palazzo o modello Harem. Noi lo abbiamo creato con il gilet cropped di Pull & Bear, i pantaloni bianchi modello "harem" di Emporio Armani e ai piedi le mules anni 90 di Carmens. #EasyChic

(Credits: Emporio Armani, Carmens, Pull & Bear)