La tinta sand è la rondine che fa già Estate. Ecco come aprirle le porte del guardaroba, rendendolo sensuale e raffinato a qualsiasi ora



Calda, elegante e versatile come tutti le tinte neutre, il sabbia (una sfumatura più intensa di beige) è il colore must di stagione.



Questa nuance sbandiera la propria essenza chic su qualsiasi mise e, benché si tratti di una cromia neutra, il rischio di passare inosservati è nullo!

Con un trench o un blazer color sabbia, così come con un paio di pantaloni chino cropped, l’intero look ne guadagnerà una notevole dose di charme.



Anche sugli accessori esercita un fascino (in)discreto: su una clutch, un cappello modello Borsalino o un paio di scarpe décolleté, donerà un tocco femminile e sofisticato.



Se il total look fa per voi, optate per la scelta più easy di un solo dettaglio oppure mixatene un paio: una cintura sottile abbinata alla montatura degli occhiali o anche una daily bag en-pendant con un paio di sandali renderanno il vostro outfit perfetto e ben dosato.



Scoprite tutti i suggerimenti per uno shopping mirato!







