Il tartan, il pattern a quadri d'ispirazione scozzese, è una certezza del guardaroba più cool, stagione dopo stagione.



Per noi non è davvero autunno senza un capo in tartan. Non siete d'accordo anche voi?

Certo, la trama a quadri d'ispirazione scozzese è un evergreen praticamente in ogni periodo dell'anno, estate inclusa.

Ma è proprio in questa stagione che dà il meglio di sè, dando ai nostri outfit una marcia in più.

Da osare, per le più coraggiose, in total look, magari su un bel completo sartoriale dal taglio maschile. Oppure, se vi sembra too much, anche solo da inserire come dettaglio speciale su una mise super basic.

Dalle gonne, lunghe o corte, alle camicie oversize che inneggiano allo stile grunge, fino agli accessori. L'importante è cavalcare il trend: come e in che misura decidetelo voi.

Noi intanto vi diamo qualche dritta di shopping sui pezzi più cool in circolazione: lasciatevi tentare!





Camicia con maxi tasche DOROTHEE SCHUMACHER

Credits: mytheresa.com





Minigonna svasata ALEXACHUNG

Credits: mytheresa.com





Pantaloni a vita alta VIVIENNE WESTWOOD

Credits: net-a-porter.com





Abito lungo a chemisier POLO RALPH LAUREN

Credits: mytheresa.com





Giaccone in lana con zip WOOLRICH

Credits: woolrich.eu





Gonna midi plissé GUCCI

Credits: net-a-porter.com





Trench lungo MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





Borsa a tracolla ROGER VIVIER

Credits: mytheresa.com





Blazer a doppiopetto MANGO

Credits: shop.mango.com





Abito a chemisier ISABEL MARANT, ÉTOILE

Credits: mytheresa.com





Mules BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com





Camicia oversize MADEWORN

Credits: net-a-porter.com





Minigonna plissé H&M

Credits: hm.com





Camicia con bottoni automatici TOPSHOP

Credits: topshop.com