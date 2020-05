L'estate è alle porte ma è già arrivato il momento di sbirciare quelli che saranno i pezzi forti e i trick di styling che ci permetteranno di arrivare pronte per un Settembre di ripresa ricco di energia



Mai come quest'anno il mese di Settembre si veste simbolicamente del significato di rinascita. Da sempre rappresentante del 'back to school', ricco di quell'energia tipica della ripresa, diventa ora ancora più importante a livello psicologico guardare al futuro e a quello che sarà.

E la moda, con il suo sguardo sempre rivolto in avanti, può aiutarci a trovare pensieri positivi, anche solo permettendoci di guardare cose belle e di sognare di poterle indossare in tempi migliori.





Per questo abbiamo chiesto a un'esperta come Tiffany Hsu, stilosissima Fashion Buying Director di Mytheresa di parlarci di alcuni dei suoi trend preferiti per la prossima stagione, proprio lei che, oltre a selezionarli per tutte le clienti ultrachic dello store internazionale, può indossarli per prima e sperimentarne tutte le caratteristiche e potenzialità.

Iniziamo ad analizzarli uno ad uno partendo proprio dalle sfilate dell'autunno-inverno 2020-21.





1. Energia nelle spalle





Foto: Balenciaga e Fendi autunno-inverno 2020-21





Il primo trend è anche uno dei preferiti di Tiffany: «Credo sia il modo perfetto per elevare un trend sartoriale che è già presente da un po' di tempo e non è così difficile da indossare!»

Dagli estremi teatrali di Balenciaga, ai più portabili cardigan dalle maniche a sbuffo di Fendi, il focus resta sulla parte alta del look, come possiamo vedere anche nel prossimo punto.





2. Giacche dalla forma squadrata





Foto: Jaquemus e The Row autunno-inverno 2020-21





Anche le giacche sottolineano con maggior forza le spalle, sempre più squadrate e leggermente oversize. Da brand come Jaquemus che hanno fatto della sensualità il proprio marchio di fabbrica, all'opposto mood minimal e signorile di The Row, i blazer 'boxy' sono un must-have.



«Per un perfetto look back to school potete indossare le vostre giacche con dei bermuda o degli shorts, per creare un completo che non risulti troppo serio. Abbinate poi delle sneakers e sarete anche comode».





3. Nero su nero





Foto: Alexander McQueen e Isabel Marant autunno-inverno 2020-21





Il total look nero viene spesso associato al minimalismo, ma per la prossima stagione gli stilisti hanno giocato con le silhouette rendendole più interessanti, aggiungendo scolli particolari e trasparenze come nel caso di Sarah Burton da Alexander McQueen o sperimentando proporzioni diverse e clash di tessuti come nel caso di Isabel Marant.

Il nero non è mai stato così chic e divertente allo stesso tempo.





4. Moda, fetish e bondage





Foto: Saint Laurent autunno-inverno 2020-21





Dopo lo show 'estremo' di Saint Laurent a Parigi il mondo della moda ha subito inserito il latex nella wishlist dei capi difficili ma da avere assolutamente nell'armadio. Pantaloni superattillati, nero sì, ma anche rosso fuoco. Richiami all'estetica bondage si trovano anche da Junia Watanabe con i suoi abiti in pelle e in alcuni look di Khaite, dai top stile bra fetish ai corsetti.





5. Styling grunge e punk





Foto: Gucci e Monse autunno-inverno 2020-21





La prossima stagione non troverete spille da balia o borchie, le reference verso il grunge e il punk saranno più sottili anche se molto presenti e si troveranno soprattutto nello styling, nelle combinazioni scelte per abbinare i diversi pezzi. Alessandro Michele da Gucci è il re del mix&match irresistibile e per l'autunno-inverno riesce a riportare sotto i riflettori il cardigan chunky à la Kurt Cobain, magari indossato sopra un abito da Casa nella Prateria. Mentre il check viene reso nuovo dai tagli moderni di Monse e Victoria Beckham.





6. Lady D style icon





Foto: Alessandra Rich e Rodarte autunno-inverno 2020-21





Il mito di Lady Diana e il suo stile indimenticabile continuano a influenzare i designer che per la prossima stagione mandano in passerella abiti bon ton a pois. Anche in questo caso spesso il focus è sulle spalle disegnate e sulle maniche a sbuffo, con particolare attenzione a stampe regali come il pied-de-poule e il tartan nei colori più nostalgici e brit.





7. Pelle must-have





Foto: Bottega Veneta e Valentino autunno-inverno 2020-21





Dai capispalla ai total look la pelle è onnipresente per l'autunno-inverno 2020-21. Ogni brand ha voluto esplorare la nuance che più si avvicina al mood della collezione, sperimentando poi su linee e forme. Dal nocciola intenso di Bottega Veneta al nero di Valentino in abiti bustier fino ai tagli anni 80 di Balmain, le possibilità sono infinite.





8. Leisurewear di lusso





Foto: Deveaux e Nanushka autunno-inverno 2020-21





Ammettiamolo, usciti dalle nostre case non riusciremo automaticamente ad abbandonare i nostri abiti 'comodi' che ci hanno accompagnato in questi mesi difficili. Bene, quest'anno gli stilisti propongono tantissime soluzioni per essere chic ma non rinunciare al comfort. Maglieria ultrapregiata morbidissima, cashmere di alta qualità, il tutto in toni neutrali e rilassanti, per un guardaroba essenziale ma a lunga durata.





9. Abiti da sera effetto wow





Foto: Khaite e The Attico autunno-inverno 2020-21





Piume, perle, colori accesi e volumi drammatici. Gli abiti da sera della prossima stagione sono tutti votati all'effetto WOW. Anche i brand più concettuali per definizione non rinunciano alle paillette (avete presente il lungo abito ricoperto di paillette rosse di Bottega Veneta?) e gli altri, come Khaite e Alessandra Rich si dilettano con tulle e trasparenze.

«D'inverno c'è bisogno di esagerare, divertirci e avere una bella dose di glamour! L'opposto del minimalismo. More is more!».





10. Il party top





Foto: Self Portrait e Galvan autunno-inverno 2020-21





Altra ispirazione rubata agli anni 90 è quella del top da 'party', ovvero quel capo speciale che anche se abbinato a un jeans o a un pantalone nero semplice riusciva ad elevare il tutto a look da serata. Ora i top si fanno estremamente luminosi nei tessuti, come quello azzurro brillante di Galvan, o puntano tutto sulle forme geometriche come Self Portrait e Khaite, da indossare su pantaloni a vita alta dal taglio sartoriale o short per un mood più moderno.





11. Trench reloaded





Foto: Bottega Veneta e Burberry autunno-inverno 2020-21





Da sempre considerato come un punto fermo nel guardaroba trans-stagionale, il trench si rinnova ogni anno con dettagli sempre più sorprendenti o piccole varianti che rendano il capo unico, ma riconoscibile. Se infatti da Monse e Maison Margiela si passa da strutture off-shoulder a volumi esagerati, per Bottega Veneta e Burberry è il classico che ha ancora la meglio seppur rivisto da una sorta di mantella nel primo caso e da inserti in check tradizionale nel secondo.





12. Piumini over





Foto: Jaquemus e Prada autunno-inverno 2020-21





Negli store online come in quelli fisici, aumenta sempre più la quantità di capispalla da poter scegliere ogni stagione. Da quelli più classici, come i cappotti, a quelli che si rinnovano in continuazione, come il piumino. Partito come un capo sportivo ora assume sfumature quasi chic con le nuove textures e tagli. Quello più corto di Jaquemus, colore neutro delicato portato su pantaloni bianchi e quello stretto in vita come un blazer in nappa firmato Prada, sono alcuni dei preferiti di Tiffany.





13. Festa anni 80





Foto: Miu Miu e Alexandre Vauthier autunno-inverno 2020-21





Anche gli anni 80 non abbandonano le passerelle grazie ad abiti da sera dalla forte personalità e dalle linee teatrali. Scolli, spalle, maniche a sbuffo, completi animalier come quello di Alexandre Vauthier e minidress con tulle e fiocchi come quelli di Miu Miu e Self Portrait rientrano con forza nelle wishlist più fashioniste.





14. Le nuove borse





Foto: Bottega Veneta con frange e hobo, clutch over The Row, in suede Loewe e mini Jaquemus





Foto: Bottega Veneta Pouch bag intrecciata, Saint Laurent Kate baguette





Dalle mini-bag sempre in auge (ma almeno non più micro micro) di Jaquemus alla morbida suede di Loewe fino al classico intrecciato rivisitato in forme hobo e con frange di Bottega Veneta, l'imperativo negli accessori sembra essere nei colori neutrali e naturali.

«Se dovessi scegliere due borse per la prossima stagione direi la Pouch di Bottega Veneta e la Kate di Saint Laurent. La prima perché dalla mattina alla sera è la risposta a chi vuole una clutch colorata che non rinunci all'effetto wow, e la seconda perché credo che torneranno presto di moda le baguette, con un twist moderno e sexy».





15. Stivali e anfibi





Foto: Valentino anfibi con platform, Khaite stivali dorati, Alexander McQueen stivali super attillati, Fendi stivaletti boudoir





«Se dovessi dirvi quali saranno i modelli più forti questo inverno direi sicuramente gli anfibi di ispirazione militare e gli stivali alti e stretch», confessa Tiffany Hsu e, effettivamente, le passerelle sono piene di stivali e stivaletti. Dai più strong come quelli di Valentino con platform, ai più sensuali come quelli in pelle di Alexander McQueen e romantici come gli ankle boots di Fendi stile boudoir.