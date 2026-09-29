Dalle combo più easy agli abbinamenti più audaci: 7 idee dallo street style milanese da copiare quest'autunno.

La Milano Fashion Week è ormai un ricordo lontano, Parigi è già pronta a prendersi la scena, ma in attesa di scoprire quali tendenze detteranno le passerelle della Ville Lumière, perché non tornare per un attimo ai look di street style avvistati a Milano!

Fonte preziosa di ispirazione per il guardaroba di questo autunno, gli outfit che trend setter, celeb e addette ai lavori hanno sfoggiato tra uno show e l’altro ci hanno offerto davvero tanti spunti interessanti da cui partire per creare abbinamenti nuovi e diversi dal solito.

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In questi giorni abbiamo visto di tutto: dalle combo più “classiche”, facili da replicare nel quotidiano, a mix più audaci e inaspettati, perfetti per chi ama sperimentare.

E la buona notizia è che per ricreare la maggior parte di questi look non serve rivoluzionare completamente il guardaroba, basta solo giocare con i capi e gli accessori che abbiamo già nell’armadio.

Ma ecco 7 idee outfit che hanno catturato la nostra attenzione e che, ne siamo certe, amerete anche voi!

7 look di street style dalla Milano Fashion Week da copiare quest’autunno

Le ultime tendenze vogliono i cardigan indossati “a pelle”, così, leggermente sbottonati e senza nient’altro sotto. Un’idea per evitare di sfoggiarli sempre e solo con i classici blu jeans? Basta abbinarli a una pencil skirt in pelle lucida e a un paio di mules con il tacco en pendant.

Camicia e gonna midi danno vita a una delle combo più chic della stagione. Per renderla adatta a ogni appuntamento in agenda, quest’autunno potete partire da una camicia a righe con il fiocco sul collo e da una gonna dal taglio svasato, da completare poi con dei mocassini con il tacco. Un’opzione perfetta dall’ufficio all’aperitivo.

Per trasformare un semplice look total denim in un outfit “effetto wow”, il segreto è uno solo: puntare tutto sui giusti accessori, come un paio di décolleté bianche dalla punta affilata, una borsa a mano tempestata di paillettes e degli occhiali da sole colorati.

Se i look ton sur ton sono la vostra passione, ecco un’altra combo da prendere in considerazione: quella composta da maglia grigia a maniche corte e gonna midi coordinata. Il tocco che fa la differenza? Un paio di slingback rasoterra rosso fuoco.

Un altro mix con cui si va sempre sul sicuro? Con un blazer doppiopetto dal fit oversize, una t-shirt stampata, dei pantaloni a gamba dritta e dei mocassini in pelle scamosciata è difficile sbagliare.

Non appena le temperature inizieranno a scendere, anche sfoggiare un total look in pelle potrebbe rivelarsi un’ottima idea. Invece del solito chiodo quest’autunno potete dare una chance a un bomber oversize, da portare con una gonna midi e delle pumps dello stesso colore. Per aggiungere una nota più femminile e delicata al tutto, vi servirà solo una blusa in pizzo dai toni neutri.

In autunno inoltrato, invece, non c’è niente di meglio del total white per unire comfort, protezione ed eleganza nello stesso outfit. I pezzi da mettere in wishlist? Una camicia fluida e dei pantaloni ampi, rigorosamente in bianco, degli stivaletti marroni e un maxi cappotto color cioccolato.

Foto: GettyImage