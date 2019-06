Cosa indossare a un matrimonio in spiaggia? Ve lo diciamo anzi, ve lo mostriamo noi...



L'estate è la stagione dei matrimoni, ed è un momento che permette di usare molta fantasia in fatto di location. E se vi arrivasse un invito a una cerimonia in spiaggia, sapreste cosa indossare?

Meglio non darlo per scontato. Spesso è complicato trovare il look giusto anche per il più classico dei ricevimenti, figuriamoci quando oltre al caldo estivo, entrano in gioco fattori come la sabbia e non solo.

Romantico e poetico, ma cosa ci si mette? Niente paura. Basta evitare tacchi vertiginosi (o toglierli per camminare a piedi nudi), paillettes che sotto il sole potrebbero diventare accecanti, preferendo tessuti leggeri e uno stile un po' più rilassato.

Non vuol dire presentarsi con un copricostume, sia chiaro, ma approfittare dell'occasione per fare scelte un po' più unconventional sì.

Via libera a abiti lunghi, o anche mini, che con i sandali flat diventano facili e mai fuori luogo. Fiori, colori tenui o solari, e accessori in fibre naturali renderanno ogni look speciale e adatto al luogo.

Guardate queste 10 proposte e preparatevi a festeggiare in riva al mare.





MAX&Co. Abito lungo con sovrastrato in tulle e con fiori ricamati.



Credits: Maxandco.com







ALBERTA FERRETTI Abito corto azzurro con ruches, scollo a balze, chiusura posteriore con nodo e dettagli ricamati.



Credits: Farfetch.com







LISA MARIE FERNANDEZ Abito midi con ruches, maxi maniche e chiusura con cintura.



Credits: Net-a-Porter.com







MISSONI Abito lungo multicolore senza spalline con dettaglio ad anello al collo.



Credits: Mytheresa.com







PRONOVIAS Abito da cerimonia plissettato con maniche lunghe e polsini gioiello.



Credits: Pronovias.com







KALITA Abito lungo in pura seta color "rosa sale" con linea delicatamente plissettata e maxi cintura con fiocco sul punto vita.



Credits: Mytheresa.com







NICOLE SPOSE Abito da cerimonia con stampa floreale, gonna corta e strascico e monospalla con fiocco.



Credits: Nicolespose.com







IMPERIAL Abito in tulle con gonna svasata e scollo a cuore e bande in pizzo applicate.

Credits: Imperialfashion.com







REFORMATION Mini abito con stampa floreale, maniche a sbuffo e scollo a V incrociato.



Credits. Thereformation.com







ANNA OCTOBER Abito lungo con collo alto e gonna con dettaglio asimmetrico.



Credits: Annaoctober.com