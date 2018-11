Nove abbinamenti perfetti per le invitate a un matrimonio in inverno

Trovare il look giusto per un matrimonio è spesso un'impresa ardua, e la bella stagione aiuta a risolvere il tutto con un abito e un paio di tacchi (se vogliamo farla semplice). Ma quando l'invito riguarda i mesi invernali, scatta il panico. Cosa indossare per un matrimonio in inverno?

Freddo, piogge torrenziali, nebbie, ghiaccio o neve possono sconfortare. Ancor di più le location al chiuso, che spingono indubbiamente a doversi operare nel layering (vestirsi "a cipolla" a un matrimonio può far rabbrividire).

Lasciarsi prendere dallo sconforto e declinare l'invito non rientra nei nostri programmi, tantomeno nei vostri. Qui ci sono le soluzioni che potete adottare e, vedrete, saranno molto più facili del previsto.

Che vi piacciano i pantaloni o gli abiti, che siate tipe da lana merinos o da seta anche a -10, questi abbinamenti vi aiuteranno a risolvere la spinosa questione del look da matrimonio.

Prima di vederli ricordatevi i must-have: calza collant (nera, nude o colorata), un bel cappotto caldo e una scarpa elegante a prova di intemperie.





BOTTEGA VENETA Blazer e pantaloni in lana e seta - ETRO Blusa in georgette di seta con fiocco - DRIES VAN NOTEN Clutch in tessuto jacquard - LORO PIANA Mantella Salzburg in cashmere con cintura in nappa plongé - PRADA Scarpe in pelle con kitten heel



Credits: Mytheresa.com







ALBERTO BIANI Cappotto doppiopetto rosa - PROENZA SCHOULER Abito a maniche lunghe in crepe - AMINA MUADDI pumps in pelle nera e velluto con gioiello applicato - ATTICO Clutch a busta in velluto con nappine.



Credits: Farfetch.com



DIANE VON FURSTENBERG Pullover scaldacuore in cashmere - PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Gonna plissé midi con ricami floreali - JOSEPH Cappotto in lana vergine - FURLA Mini borsa a tracolla Metropolis - SERGIO ROSSI Decolleté con tacco.



Credits: Stylebop.com - Furla.com







NEEDLE & THREAD Abito in chiffon e tulle con paillettes ricamate - JIMMY CHOO Pumps Romy in vernice rosa con tacco 6cm - THEORY Giacca corta in pelliccia ecologica - THE VOLON Borsa Cindy in pelle e velluto con piuma applicata.



Credits: Net-a-Porter.com







ZARA Blazer e pantaloni con fantasia jacquard - &OTHER STORIES Ankle boots a effetto scamosciato - LES PETITS JOUEURS Pochette "Trilly tiger" in raso con ricamo.



Credits: Zara.com - Stories.com - Luisaviaroma.com







THREE FLOOR Abito elegante con dettaglio cutout - ALEXA CHUNG Décolleté modello Mary Jane in velluto con tacco 10,5 cm e dettaglio gioiello - CLUB MONACO Cappotto doppiopetto dalla linea classica -



Credits: Zalando.com - Luisaviaroma.com - Mytheresa.com







ATELIER EMÉ Jumpsuit nera con pantalone a vita alta e blusa in seta - MARNI Cappotto in lana con ruches - AQUAZZURA Decolleté kitten heel con applicazioni - SAINT LAURENT Clutch rigida con logo - ISABEL MARANT Orecchini con cristalli.



Credits: Atelier-eme.com - Brownsfashion.com







HAIDER ACKERMANN Dolcevita in velluto stretch - GUCCI Scarpe Mormont in suede con cristalli e logo - JONATHAN SIMKHAI Pantaloni cropped in crepe con cintura in satin - VALENTINO Cappa in lana e cashmere - ELIZABETH AND JAMES Mini borsa a mano in satin.



Credits: Net-a-Porter.com







MAX MARA Cappotto in lana con cintura - SELF-PORTRAIT Abito midi in satin con ruches - MARCO DE VINCENZO Pumps in satin con dettaglio a treccia - CULT GAIA Clutch crochet con nappine - MIU MIU Pumps in strass con tacco kitten.



Credits: Mytheresa.com - Net-A-porter.com