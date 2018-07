Come sopravvivere a un matrimonio estivo: 10 tricks che ogni invitata dovrebbe seguire

Estate, sole e afa. Cosa può esserci di peggio? Un invito a nozze, ovviamente. Quando ci si ritrova a dover partecipare a un matrimonio tra giugno e i primi di settembre, è un attimo dare vita al dramma.

Di seguito trovate pochi semplici trucchetti che vi permetteranno di indossare i panni dell'invitata più elegante superando lo scoglio delle temperature tropicali.

L'ABITO: occhio al tessuto!



La soluzione più facile per sentirsi fresche è un vestito. Attenzione però a un paio di dettagli, in primis al materiale: evitate fibre sintetiche che non fanno respirare la pelle, perché l'effetto "sauna" causato dall'afa risulterebbe amplificato.

MICHAEL MICHAEL KORS Abito in georgette di seta.



L'ABITO: di che colore?



Anche la scelta cromatica può influire sulla freschezza. Vestirvi di beige, rosa chiaro, nuance pastello delicate potrà darvi la sensazione di sentire meno caldo. Ma, ci raccomandiamo, mai e poi mai in bianco!



ZIMMERMANN Abito lungo in seta con scollatura sulla schiena.



L'ABITO: la silhouette perfetta



Preferite silhouette morbide, che non fasciano: regalano maggiore freschezza e, anche in caso di "sudata pesante", scongiurano il celebre effetto pezzato.

SELF-PORTRAIT Abito in chiffon con fondo asimmetrico.



LE SCARPE: tacco sì, ma comodo



No ad altezze eccessive, lacci e stringhe che con il caldo possono diventare un oggetto da tortura. Scegliete il tacco medio, comodo, possibilmente su una scarpa tipo sabot: sfruttate il trend e passerete una giornata in totale comodità. Non sapete rinunciare a un paio di pumps? Non dimenticate il cambio-scarpa!

JIMMY CHOO Sabot in pelle con tacco medio e dettaglio gioiello.



PANTALONI: perché no?



GOLDEN GOOSE DELUXE Jumpsuit in satin a effetto plissettato.



L'ACCESSORIO



Si sa che a volte anche un look semplice può diventare unico grazie all'accessorio giusto. Utile a questo proposito, e a quello di farvi sentire freschissime, potrebbe essere un bel ventaglio.



GUCCI Ventaglio in seta con stampa e legno di ebano.



Credits: Mytheresa.com