Come si deve vestire la mamma della sposa? Scopritelo, con questi 10 look

Parliamo sempre di matrimoni e abiti da sposa, ma una delle protagoniste di ogni grande giorno è la mamma della sposa (anche quella dello sposo, nessuna esclusa). Parallelamente alla corsa all'abito, ogni mamma infatti deve pensare al proprio look.

Ma su questa importante figura regna sempre "l'ombra del galateo". E prima di mostrarvi quali sono secondo noi le idee di stile del momento, dobbiamo specificare qualche piccola linea guida. La tradizione vuole che la madre della sposa (e ricordiamo, anche dello sposo) eviti il bianco e il nero, intesi come total look, che indossi l'abito lungo solo per i ricevimenti serali e mai di giorno, preferendo il linea di massima sempre delle tinte pastello tenui. Sono inoltre sconsigliati tacchi vertiginosie gioielli troppo appariscenti.



Per quanto riguarda il nostro galateo da cerimonia, il bianco può essere una buona scelta se richiesto dalla sposa, e se la voglia di abito lungo è tanta, basta optare per una lunghezza midi ma senza esagerare con fantasie e applicazioni.

Dopo le premesse, ecco le nostre proposte dedicate alle cerimonie estive in arrivo. Tessuti leggeri, colori delicati e tanti fiori. Scoprite questi 10 look che abbiamo selezionato per rendere le vostre mamme ancora più belle.

ATELIER PRONOVIAS Abito in due pezzi, con top e gonna longuette in satin e cintura gioiello.



Credits: Pronovias.com







NICOLE SPOSE Abito al ginocchio doppiato da uno strato di chiffon ampio, stile mantella, con ricami floreali.



Credits: Nicolespose.it











MARCHESA Abito a tubino in pizzo blu scuro con dettaglio peplum e cinturina in vita.



Credits: Marchesa.com







LUISA SPAGNOLI Abito in misto lino con cintura in vita e bottoni.

Credits: luisaspagnoli.it





ATELIER EMÉ Tuta composta da pantalone ampio e morbido e camicia bianca a contrasto.



Credits: Atelier-eme.it







TERI JON Abito al ginocchio stile chemisier con ricami e cintura.



Credits: BHLDN.com







ROSA CLARÁ Abito a tubino con scollo a V e maniche ampie in pizzo.



Credits: Rosaclara.com



ADRIANNA PAPEL Abito lungo con manica corta e lavorazione floreale, con cintura satin in vita.



Credits: BHLDN.com







MAX MARA Abito in voile di cotone e seta con cintura.



Credits. Maxmara.com







ROSA CLARÁ Abito a tubino classico senza maniche con applicazioni gioiello.



Credits: Rosaclara.com