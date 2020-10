La stagione dei matrimoni riprende. Se avete ricevuto un invito, ecco 8 look da invitata da cui prendere ispirazione

A ogni matrimonio è, più o meno, la stessa storia. Cosa indossare? Se poi si aggiunge anche il fatto che l’autunno è ormai arrivato, e non bastano più un abito e un paio di tacchi d’ordinanza, la scelta si fa ancora più complessa.



Le cerimonie, si sa, hanno una loro etichetta che ogni invitata dovrebbe rispettare: niente nero funereo da capo a piedi, niente bianco (dobbiamo davvero ricordarlo? Si, purtroppo), niente rosso fuoco. Ed è meglio anche ricordare che è bene evitare tutto ciò che non vorreste vedere al vostro di matrimonio, a partire dalle minigonne-troppo mini per arrivare ai jeans.

Sì, anche qui è bene ricordare che i concetti di “denim” è “matrimonio” non hanno nulla in comune.

Per rendere più facile la missione look da invitata e regalarvi qualche ispirazione stagionale, abbiamo creato 8 look diversi. Un po’ in base ai trend e un po’ in base ai gusti più facilmente identificabili: dagli abiti da gran soireé al tailleur, scoprite quali sono le migliori soluzioni per le nozze d’autunno.





Classico e romantico

Per chi ama il bon ton e le nuance chiare, un look che profuma ancora di primavera. Con il trench, perfetto per le ultime giornate di sole (caldo) e con un tacco midi per ingentilire l'insieme.



Da sinistra: Abito al ginocchio, ROTATE BIRGER CHRISTENSEN - Tracolla con logo, VALENTINO GARAVANI - Scarpe bebè in vernice, LAZZARI - Trench plissettato, SANDRO PARIS.

Credits: Farfetch.com/Lazzaristore.com





Con il tailleur

Il completo giacca + pantalone è entrato di buon diritto tra i must have delle ultime stagioni, ed è perfetto anche per una cerimonia. Il segreto per renderlo più contemporaneo? Giocare con il colore e con dettagli nuovi.

Da sinistra: Blazer in cady con chiusura con fusciacca, pantalone a palazzo e cappotto in drap di lana con cintura, tutto MAX MARA - Ankle boots in tessuto stretch e tacco a spillo, PRADA - Borsa a mano in pelle intrecciata, BOTTEGA VENETA.

Credits: Maxmara.com/Net-a-Porter.com







Per piccoli budget

Il detto "minima spesa, massima resa" si adatta anche ai look da cerimonia. Basta scegliere attentamente materiali e fantasie, e condire con qualche accessorio/gioiello che eleva l'insieme.

Da sinistra: Abito a fiori, cappotto doppiopetto e decolleté con lacci in caviglia, tutto ZARA - Borsa a mano in tessuto, MANGO.

Credits: Zara.com/Mango.com





Per chi non ama i tacchi

Un tacco è spesso l'espediente più facile per rendere un look formale ed elegante. Ma chi non ama le altezze non deve temere alcuna competizione: il kitten heel è infatti la chiave per essere ugualmente chic (forse un po' di più) e soprattutto comode.

Da sinistra: Abito TIBI - Cappottino in lana, COS - Décolleté kitten heels in satin, KHAITE - Borsa a mano con strass, MIU MIU.

Credits: Net-a-Porter.com/Cosstores.com





In bianco e nero

Se in nero non si può e in bianco nemmeno, in black&white tutto è concesso. E per amanti dell'abbinamento più classico che ci sia, le proposte sono infinite.



Da sinistra: Camicia con ruches, H&M - Borsa a tracolla, PACO RABANNE - Pantalone a sigaretta in twill, RAEY - Giacca tuxedo monopetto, OFFICINE GÉNÉRALE - Décolleté con applicazione, ROGER VIVIER.

Credits: Hm.com/Matchesfashion.com



In stile vintage

Un po' di velluto su una stampa rètro, un cappotto dalle linee scolpite e degli accessori sfiziosi, con fiocchi e effetti perlescenti. Un salto in un'epoca sofisticata.

Da sinistra: Abito in velluto, RIXO - Scarpe kitten heels con fiocchi, BALENCIAGA - Minibag effetto perla, SIMONE ROCHA

Credits: Modaoperandi.com



Spezzato, con gonna a ruota

Capita di non aver voglia di un abito: spazio allora ai due pezzi, gonna a ruota e camicia. E il resto lo fanno gli accessori.

Da sinistra: Camicia satin, MARELLA - Clutch con logo, GUCCI - Gonna a ruota jacquard, DOROTHY PERKINS - Giacca fake fur, MARELLA - Scarpe slingback, NEOUS.

Credits: Marella.com/Gucci.com/Zalando.it/Farfetch.com







Da sera

Quando è richiesto un look da sera, nelle stagioni più fredde, scegliere un lungo può essere scomodo. Ecco perché un abito midi, opportunamente decorato (in questo caso, anche il nero è concesso), vi salverà.



Da sinistra: Cappa in lana e abito, REDVALENTINO - Decolleté con applicazione, MALONE SOULIERS - Clutch con catena e nappa metallica, JIMMY CHOO.

Credits: Net-a-Porter.com/Malonesouliers.com