L'ex nuotatrice e campionessa olimpionica si è sposata a Venezia nel pomeriggio. Ed ecco i primi dettagli suo suo favoloso abito da sposa!

Dopo tante "vasche", tante medaglie e tante vittorie, oggi i riflettori erano nuovamente su di lei, ma il nuoto e lo sport non c'entrano.



Federica Pellegrini, campionessa olimpionica di nuoto (e oggi anche giudice televisiva del programma Italia's Got Talent) si è sposata a Venezia, questo pomeriggio con l’allenatore Matteo Giunta.

Nel cuore di Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, addobbata una cascata di rose bianche, Federica ha fatto il suo ingresso al braccio del papà Roberto e uno stuolo di damigelle in rosa cipria. Al suo fianco anche il wedding planner scelto dalla coppia, Enzo Miccio, che ha curato tutti i dettagli delle nozze.





Per il "sì" con Massimo, l'ex nuotatrice ha scelto un abito da sposa che la rispecchia in pieno: un modello dalle linee semplici ma molto romantico firmato Nicole Milano e realizzato appositamente per lei (come gli abiti delle sue damigelle).



Il vestito, in mikado di seta avorio, è caratterizzato da un'elegante scollo a barca e da una gonna che scende morbida e vaporosa, ma senza eccessi.

Il tocco decisamente inaspettato è dato dal velo: lunghissimo e impreziosito da ricami florali e con un maxi fiore di tessuto che fa quasi da "fascinator".





Gli sposi dopo la cerimonia (super blindata e officiata dal parroco di Spinea, città Natale della Pellegrini) si sono diretti verso la location del ricevimento, ovvero il JW Marriott Venice Resort & Spa, un resort 5 stelle sull'Isola delle Rose.

