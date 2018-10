Altro giro, altro royal wedding: è il turno di Eugenia di York, la figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrew



Altre nozze da favola in quel di Windsor: a sposarsi è Eugenia di York con un matrimonio da vera propria principessa!

La figlia di Andrew di York e di Sarah Ferguson è convolata a nozze con il fidanzato Jack Brooksbank.

Proprio dove, solo pochi mesi fa, Meghan Markle e Harry si scambiavano le loro promesse di matrimonio. Dunque un Royal Wedding bis a tutti gli effetti.





Principesco anche l'abito da sposa, non a caso. Una scelta decisamente diversa dall'abito interamente ricoperto di pizzo indossato da Kate Middleton per le sue nozze ma anche dallo stile minimal-chic per cui aveva optato Meghan Markle.

Eugenia ha puntato infatti su un modello candido con raffinati disegni jacquard, corsetto con scollo a V e un'ampia gonna con lungo strascico, realizzato appositamente per lei da Peter Pilotto e Christopher De Vos. E reso ancor più prezioso dalla tiara e dagli orecchini in smeraldi e diamanti. Davvero un sogno!





Anche le invitate, tra cui spiccano naturalmente i nomi di Megan Markle e Kate Middleton (ma anche Liv Tyler, le sorelle Cara e Poppy Delevingne e tante altre star), non sono state da meno e per l'occasione hanno sfoggiato i loro look più eleganti.

Ecco una carrellata delle celeb presenti alle nozze di Eugenia e Jack!

I look delle invitate alle nozze di Eugenia di York Meghan Markle in Givenchy

Credits: Getty Images

Kate Middleton in Alexander McQueen

Credits: Getty Images

Liv Tyler in Victoria Beckham

Credits: Getty Images



Cara Delevingne in completo manlike

Credits: Getty Images

Poppy Delevingne in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images



Naomi Campbell in Ralph & Russo Couture

Credits: Getty Images



Pippa Middleton in Emilia Wickstead

Credits: Getty Images

Pixie Geldof in Cèline

Credits: Getty Images

Demi Moore in burgundy

Credits: Getty Images



