Come vestirsi a un matrimonio in primavera? Scoprite le nostre proposte, in base al gusto e all'occasione

Quando iniziano ad arrivare gli inviti a nozze inizia anche il toto-look. Come vestire i panni dell'invitata perfetta? Vi sembrerà impossibile ma bastano poche semplici mosse per non sbagliare, e per sentirvi pienamente a vostro agio.



Trovare il look giusto non è così difficile: per farlo basta prendere in cosiderazione due dettagli importanti. Il primo è considerare la location (o il tema della cerimonia).



In campagna, in città, di sera: ogni situazione richiede qualche piccolo accorgimento, come un abito lungo e prezioso o un paio di tacchi comodi per non barcollare sull'erba durante l'aperitivo.



Il secondo punto è certamente lo stile personale, forse il più importante e il più difficile per noi da interpretare. Per questo abbiamo identificato 6 occasioni per le quali abbiamo ricreato altrettanti abbinamenti che si riveleranno sicuramente vincenti se li saprete interpretare nel modo che più vi identifica.



Lasciate da parte ogni titubanza e preparatevi ad affrontare ogni cerimonia con la mise ideale.





ROMANTICO con i colori pastello

Il look di una romantica per eccellenza si tinge di rosa. Ruches, stampe floreali, pizzi e applicazioni sulle scarpe. Che sono rigorosamente delle mary-jane dal tacco medio.





CLAUDIE PIERLOT Abito rosa e giacca - DOLCE & GABBANA Scarpa Mary-Jane con tacco medio - PRADA Clutch a bustina.



Credits: press office - farfetch.com







CHIC con la gonna a tubino

Femminile e un po' diva: gonna e camicia, scarpa decolleté e maxi occhiale da sole. Un abbinamento versatile, perché adatto a molti tipi di cerimonie.







GUCCI Camicia con ruches - DIANE VON FURSTENBERG Gonna in jersey - GIANVITO ROSSI Scarpe slingback in raso nero - SAINT LAURENT Clutch rigida con logo - CELINE Occhiali da sole neri.



Credits: mytheresa.com





BUCOLICO per un matrimonio in campagna

Quando un matrimonio è in campagna è la scarpa che gioca un ruolo fondamentale. Non "piantatevi" nei prati, scegliete scarpe piatte o con la zeppa, e qualche dettaglio floreale (che non è mai fuori tema).



WE ARE LEONE Abito stampa floreale con cintura con nappine - CASTANER Zeppe in corda classiche - CULT GAIA Clutch in bamboo - SAINT LAURENT Occhiali da sole cat-eye.



Credits: net-a-porter.com







RETRO-STYLE con tuta a pois e cappello

Questi pois ci hanno fatto pensare a Julia Roberts in Pretty Woman, alla partita di polo. Per questo, alla jumpsuit a pois, abbiamo abbinato un cerchietto che fa subito nozze reali.



MANGO Jumpsuit a pois - MANSUR GAVRIEL Scarpe slingback con tacco midi - ZARA Borsa in raffia - PHILIP TREACY Cerchietto decorato.



Credits: mango.com - zara.com - net-a-porter.com







SERA via libera all'abito lungo

Quando i festeggiamenti iniziano al tramonto, via libera all'abito lungo e agli accessori scintillanti. Oro, argento, qualche gioiello e il look effetto red carpet è servito. Ricordatevi: mai in bianco!





SALONI Abito lungo monospalla - CHARLOTTE OLYMPIA Sandalo con platform - BOTTEGA VENETA Clutch intrecciata - OFF WHTE Orecchini a clip effetto diamante.



Credits: net-a-porter.com







EASY con pantaloni e ballerine

Non siete amanti dei tacchi o dei look troppo "in tiro"? Scegliete un pantalone, una blusa e una scarpa flat. Perché no, se in città, indossate anche una stringata.



TOTEME Pantaloni neri satin - ALEXACHUNG Blusa jacquard - THEORY Clutch in satin nera con tracolla argento - BOTTEGA VENETA Ballerine dorate con dettagli metal.



Credits: net-a-porter.com