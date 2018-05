Una sfilata per celebrare 50 anni di carriera: la sposa di Carlo Pignatelli sfila a Barcellona



La Maison Carlo Pignatelli compie 50 anni, e non c'è modo migliore di festeggiare una storia tanto lunga e importante se non con una collezione speciale.

Sulla passerella della Barcelona Bridal Week è andata in scena la celebrazione di un percorso creativo lungo e prestigioso, che ha reso lo stilista italiano uno tra i più amati del settore.



L'ispirazione che è da sempre alla base delle collezioni di Pignatelli, nasce dalla sua passione per il cinema e il teatro e per le loro muse. Così le silhouette a sirena rievocano l'imbattibile sex appeal di Jane Harlow, i pantaloni a palazzo ricordano Silvana Mangano in una celebre pellicola di Visconti, gli accenti folk di gonne a balze e camicie dalle maniche a sbuffo fanno pensare ai costumi della Carmen.



Tutte queste citazioni dal passato non limitano certo innovazione e originalità: in passerella, con il classico e immancabile bianco, ci sono sprazzi di azzurro, ricami dorati, pizzi e copricapi decorativi di grande effetto.



Immergetevi con noi in questo sogno lungo 50 anni.





« Rivoluzionare il concetto stesso di abbigliamento da cerimonia, per adeguarlo al nostro tempo, mantenendo sempre l'unicità in ogni creazione - Carlo Pignatelli »