Torna il 23 settembre su La5 il programma tv che aiuta le spose nella ricerca dell'abito perfetto con un complice speciale... il loro papà!





Dopo il successo della prima stagione, torna in seconda serata su La5 il programma tv "Il padre della sposa", l'emozionante reality che vede protagoniste, in ogni puntata, tre spose alle prese con l'ardua scelta dell'abito perfetto.

Ma al loro fianco come "partner in crime" non ci sarà, come spesso accade, la mamma o le amiche, ma una persona che spesso è nelle "retrovie" in questa occasione: il loro papà!

Lo show vede le tre sfidarsi per "comporre" il proprio abito dei sogni ma, a portarsi a casa l'ambito wedding dress, sarà solo una: quella con il papà che si sarà più avvicinato ai gusti della figlia.

Accanto alle protagoniste, anche questa stagione ci saranno loro: Melissa Satta, la wedding planner Alessandra Grillo (che ha di recente organizzato il matrimonio "super social" di Chiara Ferragni e Fedez) e Raffaella Fusetti, Direttore Creativo della maison bridal Atelier Emé.

E saranno proprio le sue creazioni a far nascere le emozioni in queste inedite coppie, tra metri di pizzo e nuvole di tulle.

"La scelta dell'abito è uno dei momenti più importanti" ha detto Raffaella "La mia più grande preoccupazione, quando creo un abito, è che la sposa si senta assolutamente se stessa quando lo indossa. Se guardandosi in quel momento allo specchio, vedo spuntare nei suoi occhi una lacrima di gioia, so che allora ce l'ho fatta, ho realizzato il suo sogno".



"Non mancherà la lacrimuccia, certo" ci ha raccontato Melissa, "ma tutto quello che vedrete è assolutamente spontaneo e naturale, non è stato necessario forzare le situaziona. Anche noi, del resto, ci siamo emozionate con le spose e i loro adorabili papà"!

L'appuntamento è dal 23 settembre, su La5 in seconda serata. Preparate i fazzoletti!