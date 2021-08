La nuova campagna Sposa di Atelier Emé ci porta in un romantico viaggio nella campagna toscana alla scoperta dei modelli 2022

L'estate è il momento ideale per una proposta di matrimonio. E proprio a tutte le future spose che stanno già fantasticando sul loro abito ha pensato Atelier Emé che ha penna lanciato la sua nuova campagna, ispirata al tema del viaggio, metafora del percorso di vita insieme dopo l'atteso giorno del sì. Protagonisti degli scatti, oltre alla meravigliosa campagna toscana e i suoi panorami, una carrellata di abiti ricercati, preziosi e senza tempo.



Le creazioni sono nate a partire da tre mood. Il primo ruota attorno al binomio “Anima e Tradizione” e si ispira alla contemporaneità del presente. Gli abiti sono una celebrazione dell’artigianalità, con inserti in macramè, dettagli crochet preziosi, delicati intarsi e motivi geometrici ricoprono gli abiti di Atelier Emé.

Il secondo, “Tra la Luna e le Stelle”, è ispirato al fascino e all’euforia del mondo del cinema degli anni 20’ e alle sue dive misteriose. La collezione ha uno charme ammaliante e sofisticato: georgette di seta, dettagli Art Déco, lavorazioni di intarsi e pizzi impreziosiscono li abiti da femme fatale romantiche e seducenti.



Infine, “Essential”, tema che celebra la profondità dell’Essenziale, riporta a scoprire e apprezzare l’importanza delle vere emozioni fondanti della vita. In primis, l’Amore, con tutta la sua energia e bellezza.

Per questo Atelier Emé sceglie di parlare della magia di questo sentimento su abiti da sposa impalpabili ed eterei, unici nella purezza del bianco e nell’unicità dei materiali, dalla georgette di seta alle duchesse, dal raso al crèpe: creazioni essenziali e preziose come l’Amore.



Volto della campagna, scattata dal fotografo spagnolo Xavi Gordo, è la modella e istruttrice di fitness nippo- brasiliana Emi Renata, protagonista delle immagini che state vedendo.

Oltre ad interpretare gli abiti della collezione con gioia, Emi convolerà presto a nozze: una sposa vera, che "presta" la sua emozione per il giorno del sì a tutte le donne che come lei si stanno preparando a vivere questo magico momento. E proprio per le sue nozze vestirà una creazione di Atelier Emé.