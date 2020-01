Eleganza e tanto colore: è la limited edition di abiti da cerimonia firmata Alberta Ferretti

Alberta Ferretti lancia una nuova limited edition per l'autunno 2020, pronta a esaudire i desideri di chi è alla ricerca di abiti da cerimonia per un occasione speciale o un evento ad alto tasso di eleganza.

Tanto colore, tessuti lucenti e applicazioni gioiello sono alla base di questi modelli che spaziano dall'abito lungo, etereo e innegabilmente in pieno stile Ferretti, fino al tailleur giacca e pantalone.





Un gioco di contrasti, tra una femminilità romantica e delicata come seta e chiffon, e un'attitudine più forte, ma mai androgina. Ruches architettoniche e tagli decisi, scolpiti, sono un elemento ricorrente, che conquista al primo sguardo. La palette per l'autunno che arriverà è ampia e, se da un lato c'è tanto nero, dall'altra parte spiccano un grigio e un azzurro polverosi, blu, viola e ciclamino in chiave invece brillante.

Scoprite tutti gli abiti della collezione: è una limited edition quindi non fatevela scappare!