L'ispirazione giusta per la sposa? Arriva dalle passerelle Haute Couture 2019 di Parigi



Si sono appena spenti i riflettori sulle passerelle della Haute Couture Spring 2019 di Parigi. E come vuole la couture, l'Alta moda più prestigiosa che ci sia, abbiamo visto sfilare creazioni da sogno. Da sognare anche per le proprie nozze.

L'ultima uscita, per la maggior parte dei designer che si occupano di Couture, è quasi sempre quella dedicata agli abiti sposa: sul finire della sfilata arriva infatti il vestito "star", quello bianco, pomposo, con immancabile velo. Ma non è solo a quello che noi guardiamo quando parliamo di "ispirazione bridal" dalle sfilate Alta moda. Ci sono tantissimi abiti lunghi, iper dettagliati, perfetti per essere indossati anche nel giorno del matrimonio.

Abiti da sposa non convenzionali, delle vere opere d'arte. Ne abbiamo scelte dieci: da Valentino a Dior, Schiaparelli e Givenchy, ecco i vestiti che ci sono piaciuti di più, e che piaceranno anche alle future spose.











VALENTINO HAUTE COUTURE 2019

Avorio, ricco di ruches e con un fondo dorato a effetto glitter.







SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE 19

Silhouette scivolata, con cristalli lucenti in stile Jenny Packham.







DIOR HAUTE COUTURE 2019

Linee sartoriali per l'abito satin abbinato al blazer.







ALEXIS MABILLE HAUTE COUTURE 2019

Riprende i canoni dei tipici abiti da sposa pincipessa, con spalle nude e maniche in pizzo.







ARMANI PRIVÉ

Come un abito dalle linee minimal può diventare scenico: con un maxi velo.







GIVENCHY HAUTE COUTURE 2019

Le trasparenze non sono bridal-friendly ma il pizzo e la silhouette creano un abito da sogno.





CHANEL HAUTE COUTURE 2019

Linee e volumi ricordano gli abiti dei primi del Novecento, la nuance rosata è il tocco che fa la differenza.





GIAMBATTISTA VALLI HAUTE COUTURE 2019

Un'esplosione di tulle, gambe nude e un fiocco nero a contrasto.







IRIS VAN HERPEN HAUTE COUTURE 2019

Unico nel suo genere: linee futuristiche, maniche ampie e scollatura profonda.







ELIE SAAB HAUTE COUTURE 2019

Romantico e sensuale: toni cipria, fiori lucenti e un'ampia ruches che incornicia il viso.