A Parigi sfila l'Haute Couture: scoprite gli abiti, che secondo noi, vestirebbero delle spose perfette

Appuntamento con le sfilate Haute Couture di Parigi. In passerella sfilano le collezioni 2020 e, tra le magnifiche proposte dei migliori couturière abbiamo individuato quelli che sarebbero, secondo noi, degli abiti da sposa da sogno.

L'Alta Moda è infatti l'espressione di un mondo sognante e magico, che prende forma tra gonne ampie, strati di tulle e chiffon, dettagli preziosi e ispirazioni romantiche e iper femminili. Non ci potrebbe essere abito da sposa migliore, di un abito che racchiude tutti questi elementi.

Le suggestioni sono tante: Giorgio Armani, per Armani Privé, ci regala un'eleganza sofisticata in rosa, colore che veste anche "la sposa" Chanel di Virginie Viard che porta dei morbidi pantaloni in seta.

Il bianco gioca un ruolo, ovviamente, di spicco. Ruches, piume e maniche scultoree sono i dettagli che fanno la differenza e che, per tradizione, portano subito la nostra mente all'ideale del matrimonio.



Ma tra citazioni classiche e qualche novità c'è spazio anche per qualcosa di eccentrico e fuori dagli schemi precisi del mondo bridal: guardate gli abiti che abbiamo scelto per scoprire poi chi ha voluto puntare su qualcosa di eccentrico e speciale.

ARMANI PRIVÉ Silhouette a sirena ma delicata, scollo rotondo e niente spalline. Il rosa delicato e lucido alla base, è doppiato e decorato da un reticolo di cristalli.







CHANEL COUTURE Un maxi cardigan con cintura, formato da leggere balze, si abbina a top e pantaloni satin in quella che sembra una versione deluxe del tipico leisurewear.





GEORGES CHAKRA Il concetto di sposa è più forte: maniche importanti che replicano la forma di un fiore e una coda di leggerissime piume.





VALENTINO HAUTE COUTURE Due pezzi che creano un insieme impeccabile: blusa con collo alto e gonna annodata in vita e arricchita da scultoree ruches.







DIOR COUTURE Citazioni peplum, maniche ampie e cintura con nappine. Il tutto in un lucente argento.







ELIE SAAB Dal Libano a Oriente: l'Alta Moda 2020 di Elie Saab cita il giappone, le silhouette dei kimoni tradizionali decorati però dalle inconfondibili trame floreali lucenti.







GIVENCHY Lunghezza midi, niente spalline ma linee forti per il bustier. La gonna diventa ampia sul fondo ed è decorata da piume.







STEPHANE ROLLAND Elementi che abbiamo appena visto tornano anche in questa splendida creazione: blusa e gonna ampia, con piume e un'allure vagamente japan.







TONY WARD L'ideale della "sposa a meringa" prende forma e ci piace. Un abito, con bustier e gonna a balze, che diventa un capolavoro di architettura.







RALPH & RUSSO Classico, non fa una piega: manica velata, fiori ricamati e scollo a cuore. La sorpresa è sul retro, con un maxi fiocco importante.



JEAN PAUL GAULTIER A chiudere la nostra selezione, una sposa fuori da ogni cliché. Slip e decolleté bianche, e un velo che funge da abito.