Dal pret-a-porter all'altare: gli abiti da sposa "rubati" alle sfilate Autunno-Inverno 2019/2020

Si chiude il mese della moda, che ha visto sfilare le collezioni Autunno-Inverno 2019 2020 a New York, Londra, Milano e Parigi. Tra i pezzi pret-a-porter, in passerella abbiamo visto anche molte creazioni che potrebbero diventare dei perfetti abiti da sposa.

Il bianco è ovviamente il dettaglio che ha subito rubato la nostra attenzione, dai toni più candidi a quelli leggermente avorio/champagne. Insieme a questo colore, simbolo di tradizione, c'è del rosa cipria, un grigio brillante (con qualche sfumatura azzurra) e qualche microfantasia floreale perfetta per le spose più romantiche.

Dalle linee imperiali di Valentino al tailleur con pantalone di Chanel, dal pizzo di Ermanno Scervino alle ruches eccentriche di Simone Rocha, sono tante le ispirazioni che possono aiutare le brides-to-be a trovare l'abito giusto per il sì non in un atelier "qualunque", ma in passerella. Lasciatevi conquistare da queste proposte: sono 12 e sono quelle che ci hanno conquistato alla prima occhiata.







VALENTINO AI 2019 2020 Rosa pallido per questo lungo castigato ma romantico.

SIMONE ROCHA AI 2019 2020 Lunghezza midi e un lucido tessuto satin.

RODARTE AI 2019 2020 Ricco di elementi, ruches e accessori. Evoca le spose anni 70.

DIOR AI 2019 2020 Nuance "polverosa" e una profusione di tulle leggero per il modello ispirazione "balletto" disegnato da Maria Grazia Chiuri.

BRANDON MAXWELL AI 2019 2020 Satin brillante, silhouette scivolata e spalle protagoniste.

ERMANNO SCERVINO AI 2019 2020 Abito lungo a sirena, in pizzo, con maxi spacco laterale.

CHANEL AI 2019 2020 La sposa in tailleur, moderna con pantalone morbido e giacca che valorizza il punto vita.

BLUMARINE AI 2019 2020 Una romantica nuance rosa cipria e maxi fiocco al collo.

DOLCE & GABBANA AI 2019 2020 Rètro, importante: completo di tutti i tratti tipici dell'abito a sposa tradizionale.

LUISA BECCARIA AI 2019 2020 Un lungo in pizzo con dettagli lucenti, in una nuance grigio perla.

ALEXANDER MCQUEEN AI 2019 2020 Un abito midi con maxi fiore, ma dal sapore punk.

MIU MIU AI 2019 2020 Abito midi con ruches e maniche a sbuffo.

