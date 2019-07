Look da matrimonio: gli abiti da acquistare adesso, con i saldi



Alzi la mano chi non aspetta i saldi per fare il cosiddetto "affarone": ogni stagione regala infatti un sacco di soddisfazioni a chi vuole approfittare di un prezzo scontato per accaparrarsi l'abito o l'accessorio da collezionare, quello che a prezzo pieno era un tantino proibitivo. E dato che questi sono giorni di saldi, ma come vuole la tradizione sono anche settimane di matrimoni (la stagione estiva ne è sempre piena), che ne direste di trovare l'abito giusto per l'occasione proprio tra quelli con il prezzo barrato?

Se non siete amanti dei negozi affollati, abbiamo la soluzione: una selezione di abiti da cerimonia splendidi, di grandi nomi come Marchesa o Dries Van Noten, ma anche di brand non propriamente da passerella. In ogni caso, un affare di cui non vi pentirete. E al matrimonio di turno vi sentirete delle perfette invitate.

Guardate qui, e preparatevi a fare un figurone... senza spendere una fortuna!





REDVALENTINO Abito monospalla in tulle, con fiocco sulla spalla.

950€ 750€ su Net-A-Porter.com







DRIES VAN NOTEN Abito a stampa floreale in jacquard.

1125€ 450€ su Mytheresa.com







MARELLA Abito lungo in georgette con ruches e dettaglio cutout sulle spalle.

289€ 202€ su Marella.com









MARCHESA NOTTE Abito da sera in tulle con ricami e cristalli applicati.

1758€ 352€ su Net-A-Porter.com







TEMPERLEY LONDON Abito midi Athena in chiffon con cintura a fiocco.

695€ 486€ su Mytheresa.com







LAZZARI Abito Toile de Jouy senza maniche e in organza di seta, con ruches sul corpetto.

255€ 178,50€ su Lazzarionline.com







NEEDLE & THREAD Abito al ginocchio con scollo a V e ricami floreali.

439,99€ 307,99€ su Zalando







ATTICO Abito lungo in jacquard misto cotone.

945€ 284€ su Farfetch.com