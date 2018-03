Lunghi, corti, impreziositi da ricami o applique ecco 20 abiti da cerimonia che averet voglia di indossare al volo.

Che si tratti di un invito a un matrimonio, di una serata speciale o anche solo di un'occasione da ricordare, un abito da cerimonia può essere la scelta vincente per un look che si faccia ricordare.

Ci sono regole precise di dress code, ovviamente, come quella di non indossare un lungo per un evento che avviene in mattinata, prediligendo i modelli corti o quelli longuette che arrivano appena sotto il ginocchio. Ma un cosa è certa: sono l'opzione giusta per sentirci davvero speciali!

Per la stagione delle cerimonie abbiamo scelto 20 abiti meravigliosi della collezione Pronovias Cocktail 2018, dedicata alle occasioni più importanti. Che siate la testimone di nozze, la damigella o vogliate semplicemente un abito da favola, date un'occhiata lla nostra selezione e lasciatevi ispirare.

Ci sono i modelli lunghi con gonne leggere in tulle plissè, i corti con gonna a campana di ispirazione anni 50 e quelli a tubino, fascianti e adatti a mille occasioni diverse. E poi ricami floreali, applicazioni ton sur ton di perline e ancora cristalli luminosi definiscono con eleganza tutti i modelli, dai più semplici a quelli più sofisticati.

Scoprite la nostra wishlist di abiti da cerimonia Pronovias e lasciatevi incantare:









Abiti da cerimonia Pronovias 2018 Pronovias Cocktail Collection 2018

Courtesy Press Office

