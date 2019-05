Matrimonio in lungo? Qui ci sono gli abiti che fanno al caso vostro



Il trend dell'abito lungo per un matrimonio è ormai diffuso. Non solo quando lo richiede l'invito: solitamente infatti, il lungo è prerogativa delle cerimonie serali in contesti molto eleganti. In realtà al giorno d'oggi, e soprattutto in estate, l'allungarsi degli abiti è una tendenza davvero diffusa.

Leggerezza ed eleganza, in un abito. Una scelta facile da fare, almeno a parole. Perché gli stili sono tanti, le forme, le silhouette e le fantasie sono ancor di più. E noi abbiamo provato a fare una piccola selezione curiosando tra le proposte dei migliori brand specializzati in abiti da sposa e da cerimonia, come Pronovias, Atelier Emé e Nicole Milano, ma anche tra brand nuovi e più di nicchia come The Vampire's Wife (vi innamorerete!).

Dai broccati lucenti all'essenzialità del monocromo: scegliete quale sarà il vostro look per la prossima cerimonia. Ovviamente in lungo.





ROSA CLARÀ Abito lungo ceruleo con spacco, scollo a V, dettaglio gioiello sul corpino e maniche a mantella.



JUST CAVALLI Abito asiemmtrico con chiusura a portafoglio e maniche ampie. La trama è a effetto animalier.



ATELIER EMÉ Abito lungo in pizzo blu con chiusura a portafoglio e spacco asimmetrico.



MICHAEL MICHAEL KORS Abito kaftano con cintura e microfantasia.



PRONOVIAS Abito lungo a sirena con bustino senza spalline e cintura in vita.



ZIMMERMANN Abito in seta con stampa floreale e fiocco da indossare al collo o in cintura.



THE VAMPIRE'S WIFE Abito midi in jacquard floreale con ruches sul fondo e sulle maniche.



NICOLE MILANO Abito lungo con dettaglio peplum e girocollo gioiello.



SELF-PORTRAIT Abito lungo con gonna plissettata e fantasia floreale.



