Dai migliori brand da cerimonia, le creazioni giuste da indossare a un matrimonio invernale.

La stagione dei matrimoni invernali è iniziata, e con lei arrivano i primi "drammi" in fatto di look. Soprattutto quando il dresscode richiesto è davvero elegante e formale. Parliamo di abiti da cerimonia per eccellenza, confezionati proprio con l'intento di rispondere nei minimi dettagli all'etichetta tipica delle celebrazioni tradizionali.





A partire dai colori passando per i materiali, l'attire da cerimonia per eccellenza evita colori come rosso, bianco e nero, punta su seta, velluto, chiffon e su qualche accessorio ricercato (avete presente i celebri fascinators inglesi?). Se siete alla ricerca di ciò, abbiamo quello che fa per voi: dai migliori atelier, tante proposte che spaziano dal lungo al pantalone, dal pizzo alle paillettes.







ATELIER EMÉ Jumpsuit effetto smoking in velluto e cady lucido, con maniche di chiffon con spacco longitudinale.



Credits: Atelier-eme.it











PRONOVIAS Abito tubino con maniche a sbuffo, scollo a V e cintura in vernice.



Credits: Pronovias.com







JENNY PACKHAM Abito Celestine con maniche lunghe e decorazioni di paillettes.



Credits: Jennypackham.com







NICOLE SPOSE Abito al ginocchio con maniche velate e applicazioni gioiello.



Credits: Nicolespose.com







VALENTINO Abito in seta al ginocchio con maniche lunghe e fantasia nei toni del rosa.



Credits: Net-a-Porter.com







TEMPERLEY LONDON Abito midi a maniche lunghe con decorazione di paillettes blu elettrico.



Credits: Temperleylondon.com







LUISA SPAGNOLI Abito midi in pizzo blu, impreziosito da profili in raso e bottoni gioiello sul davanti. Chiusura posteriore con zip invisibile.



Credits: Luisaspagnoli.it







ROTATE BIRGER CHRISTENSEN Miniabito No.23 con chiusura doppiopetto in jacquard rosa.



Credits: Mytheresa.com







MAX MARA Abito midi in georgette di pura seta, con collo sciallato incrociato e motivo drappeggiato sul davanti con spilla gioiello applicata sul fianco e chiusura con lampo invisibile sul retro.

Credits: Maxmara.com