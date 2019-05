Easy look da matrimonio con l'abito... corto!



Meno formale, più allegro e facile da indossare: parliamo dell'abito corto, dal ginocchio in su (non troppo su magari!), che è diventato un pezzo molto amato anche per le cerimonie. L'abito da cerimonia tipico è al ginocchio o lungo, patinato e alquanto inquadrato.

Almeno nell'idea comune, che sicuramente non vede i minidress come dei perfetti invitati a nozze. Un po' siamo d'accordo: il corto attira l'attenzione, non è adatto alle cerimonie in luoghi religiosi, è difficile da abbinare in modo raffinato, e un grande ruolo lo gioca, purtroppo, anche la propria fisicità. Se letto ciò state abbandonando l'idea di "osarlo", resistete ancora un attimo. E ricredetevi.



Quello che vogliamo proporvi di indossare, adesso, è un qualcosa di più "leggero". Un corto, che non è per forza eccessivo o fuori luogo: basta saper scegliere le forme, i colori e i dettagli giusti, come tacchi della giusta altezza, senza strafare.



Un esempio? Le silhouette A-line, dal gusto sixties, non sono mai sbagliate perché non aderiscono al corpo mettendolo troppo in evidenza. Se siete amanti di ruches, chiffon e dettagli importanti, non rinunciate ma abbinate un sandalo essenziale, senza tacchi imponenti e pesanti plateau. Se le nozze, come citato sopra, sono in luoghi di culto che hanno un proprio diktat in termini di abbigliamento, scegliete di non scoprirvi troppo optando per un corto sì, ma con una mezza manica o una manica ampia e lunga, e una linea non attillata.

Con l'estate in arrivo, puntare su un abito corto sarà un'ottima scelta: soprattutto se lo scegliere ispirandovi a quelli che abbiamo selezionato per voi.





MONIQUE LHUILLIER Abito senza spalline, in seta con maxi fiocco-cintura a contrasto.



Credits: Moniquelhuillier.com







NEEDLE&THREAD Abito in chiffon al ginocchio con paillettes ricamate.



Credits: Net-a-Porter.com







ERMANNO SCERVINO Abito senza maniche con bustier e gonna ampia a balze.



Credits: Ermannoscervino.com







ELISABETTA FRANCHI Abito ampio con dettaglio a fiocco sulle maniche.



Credits: Elisabettafranchi.com







LUISA SPAGNOLI Abito smanicato sopra il ginocchio in georgette di seta, pizzo in organza e fiori a rilievo ricamati.



Credits: Luisaspagnoli.it







NICOLE SPOSE Abito corto con frange gioiello.



Credits: Nicolespose.com







ETRO Abito corto stampato con maniche a palloncino.



Credits: Mytheresa.com







PRONOVIAS Abito composto da camicia satin e gonna con paillettes e bordura in seta.



Credits: Pronovias.com







ATELIER EMÉ Abito corto con bustier satin e gonna in tulle.



Credits: Atelier-eme.it











THE KOOPLES Abito corto incrociato, con maniche ampie e stampa floreale.



Credits: Zalando.it







TWINSET Abito bicolore in pizzo macramè smerlato con carré in georgette con balza.



Credits: Twinset.com







LES RÊVERIES Abito in seta con ruches, lunghezza al ginocchio, silhouette A-line.



Credits: Net-a-Porter.com