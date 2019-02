Abbiamo incontrato Sofia Sanchez De Betak a Madrid in occasione della presentazione della nuova collezione di Mango per la primavera-estate 2019 di cui è nuova brand ambassador

Per gli amanti della moda il nome di Sofia Sanchez De Betak non è certo nuovo. Art director, style icon, streetstyle star fino ad arrivare alla popolarità come influencer su Instagram, la giovane e bellissima argentina originaria di Buenos Aires ha da sempre avuto un debole per il mondo del fashion che l'ha accolta a braccia aperte.

Ora è la famiglia di Mango a volerla con sé come brand ambassador, dopo qualche anno come parte integrante delle Mango Girls (il gruppo di influencer e it-girls che indossano e interpretano i look del brand sui loro account social), Sofia sarà la rappresentante del marchio spagnolo in tutto il mondo:«Sarà una collaborazione molto attiva», ci ha confessato,«potrò fare brainstorming con loro, proporre le mie idee e non solo indossare i loro splendidi capi. Anche se è una compagnia molto grande li sento vicini, parlo spagnolo, passo la maggior parto del mio tempo a Maiorca dove è anche nato il mio bimbo, quindi c'è un sacco di "Spagna" nelle mie vene e lavorare con loro è come lavorare con degli amici. Ci capiamo molto bene».

Abbiamo incontrato Sofia a Madrid, dove Mango ha voluto accanto a sé amici, giornalisti e influencer in occasione della presentazione della collezione primavera-estate 2019 che sarà nei negozi a fine Febbraio. La location prescelta: le gallerie d'arte Elba Benítez ed Heinrich Ehrhardt, a voler sottolineare il legame tra arte e moda e a rafforzare il carattere culturale del marchio.













Tra i trend preferiti della nuova brand ambassador che si trovano nella collezione di Mango per la prossima stagione ci sono i toni naturali e nude come il terracotta, il crema, ma anche le textures e i tessuti freschi come il lino che trova grande spazio soprattutto nella collezione Committed, anticipata in questo evento esclusivo e volta alla creazione di un modello di business più sostenibile.

«È un passo molto importante che il mondo sta facendo per creare un ambiente migliore per i nostri figli e le generazioni future. Adoro l'uso di materiali organici come la rafia, la it-bag dell'estate è il cestino di paglia e in questa collezione di Mango ci sono tantissime versioni di borse estive originali e sostenibili».









I social per Sofia sono stati il palcoscenico che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, ma non per questo si è mai sentita di dover vivere attraverso il mezzo, anzi ne ha compreso da subito la potenza di fuoco e l'utilità per convincere le persone a fare meglio e a cambiare le cose.

«Ho questa mia "policy", per cui se vado in un ristorante dove usano cannucce di plastica il mio voto per quel posto sarà bassissimo. Appena cambieranno abitudini io cambierò il mio voto. È un po' triste ma è ovvio che le persone ormai reagiscono solo alla cattiva pubblicità sui social network e io voglio usarli il più possibile per fare del bene. E poi è bellissimo avere feedback immediato su tutto, come sulla mia nuova collezione».









Sofia ha infatti da poco lanciato anche la sua collezione personale "Chufy", ispirata al suo stile e ai suoi viaggi indossata da attrici come Diane Krueger.

«Trovo che viaggiare sia il modo migliore di imparare. Sono stata da poco in India e mi è piaciuta tantissimo e sicuramente tornerò molto presto, mentre una delle mie ultime ossessioni è la Skeleton Coast nella parte settentrionale della Namibia, un giro in aereo della costa africana dove si trovano relitti di barche. Davvero incredibile».

E le donne che l'hanno guidata di più nella sua vita?«Mia madre, una workaholic instancabile e mia nonna che era una filantropa, è stata per 30 anni il capo dell'ospedale pediatrico della nostra città. Per cui io mi sento proprio nel mezzo, lavoro tantissimo, ho la mia linea, il mio bimbo, il lavoro con Mango, ma voglio anche dare. Anzi, voglio assolutamente dare di più nel mio futuro».

