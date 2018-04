Design e fashion non sono stati più legati di così! Ecco gli eventi più glamour del Fuorisalone 2018

Domani apre ufficialmente i battenti il Salone del Mobile 2018.

Dal 17 al 22 Aprile l'appuntamento più atteso dell'anno per gli addetti ai lavori e, più in generale, per gli appassionati di arredamento e design, è in Fiera, of course.

Ma non solo: a catalizzare l'attenzione su Milano in questi giorni ci pensa, come da tradizione, anche il Fuorisalone.

Una maratona ricca di eventi, mostre, vernissage, esposizioni artistiche, cocktail d'inaugurazione, party esclusivi e molto altro ancora.

Per l'occasione scende in campo anche la moda, ribadendo ancora una volta il suo legame con l'arte, che negli ultimi anni si è fatto sempre più forte.

Sono tantissimi infatti i brand che hanno deciso di accostare il proprio nome ad artisti e designer di fama internazionale, firmando una serie di collaborazioni creative davvero da non perdere.

Gli appuntamenti fashion durante il Salone del Mobile VALENTINO La maison presenta l'esclusivo progetto "Nina Chez Valentino", un dialogo tra le creazioni della Collezione Valentino Fall 2018 e i complementi d’arredo dalle collezioni della Galleria Nilufar di Nina Yashar. All’interno della Boutique Valentino di Milano verranno allestite 5 stanze, in un percorso unico che unisce moda e design, passato e contemporaneo.

ATELIER EME' In occasione del Salone del Mobile 2018, il brand ha scelto di collaborare con l’artista britannica Jasmine Praddisitto, famosa per le sue opere ispirate alle forme della natura, scolpite attraverso la luce. Le sue creazioni, basate infatti su processi scientifici e ingegneristici del colore, cambiano forma e visione a seconda della prospettiva da cui si guardano, regalando allo spettatore un'esperienza sensoriale unica. Per Atelier Emé Jasmine ha realizzato delle sculture di farfalle, che verranno installate nelle vetrine della boutique di via Manzoni a Milano, proiettandosi anche sui capi e sulle pareti in un arcobaleno di colori.



DONDUP Si chiama "Music Icons" l'art perfomance realizzata dall’artista illustratore Marco Mazzoni in occasione della Milano Design Week 2018. Il brand ha allestito un percorso artistico all'interno dello Spazio Sperimentale del Flagship Store di Via Spiga 50, che vede protagonista il mondo della musica attraverso 6 ritratti inediti di icone del calibro di John Lennon, Elvis, Amy Winehouse, David Bowie, Rihanna e Ariana Grande.

MARCO BICEGO Dal 16 al 22 Aprile, nella storica location di Galleria Manzoni a Milano, si terrà la mostra "The Secret Colors of Milan", che vede Marco Bicego nei panni di Main Sponsor del percorso espositivo firmato dallo Studio Marco Piva per Marie Claire Maison. Un percorso suddiviso in 8 ambienti, ciascuno con una matrice cromatica differente, che permette al visitatore di vivere appunto un'intensa esperienza sensoriale legata al tema del colore. Il Gold farà da sfondo ad alcune delle collezioni più iconiche del brand: Marrakech Supreme, Masai e Lunaria.

CASADEI Il brand, che quest'anno spegne 60 candeline, celebra il Salone del Mobile con una capsule esclusiva in omaggio al Made in Italy, mix perfetto di creatività, innovazione e arigianalità. E per l'occasione, l'iconico tacco Blade si declina su un'originale versione kitten avvolta in una protezione di plexi trasparente. Nasce così il Plexi Kitten Blade, in vinile profilato di camoscio a contrasto o pelle metallizzata, disponibile in selezionati punti vendita durante la Milano Design Week.

SISLEY Dal 17 al 22 aprile 2018 il negozio Sisley di Piazza San Babila a Milano esporrà le creazioni realizzate dalla designer spagnola Gala Fernández e dall'illustratrice italiana Giorgia Ricci, due artiste che si sono conosciute e formate a Fabrica, il centro di riceeca del Gruppo Benetton, in collaborazione con i ragazzi di San Patrignano. Un'iniziativa sociale importante che unisce arte, moda e design. Il progetto vede protagonista un'installazione realizzata da una serie di sipari dipinti su carta da parati, fatti calare dal soffitto a più livelli di profondità, in modo a creare una quinta scenografica per la vetrina.

TIMBERLAND "Don’t call me... Dafne": è questo il nome dell'installazione realizzata per Timberland dall'artista Elena Salmistraro, vincitrice del "Best Emerging Designer Award" la scorsa edizione del Salone del Mobile. Il soggeto scelto dalla designer è un albero, la quercia, simbolo di sacralità, perfezione e vita, ma anche iconico logo di Timberland. Che, per l'occasione si trasforma in un'installazione viva e con "un cuore" che batte: abbracciando il tronco, infatti, l’albero prende vita rivelando il suo battito e di notte si illumina con le vibrazioni date dall’intensità dell’abbraccio. L’installazione, che di Elena Salmistraro per Timberland sarà fruibile dal 17 aprile in Piazza XXV Aprile.

REDVALENTINO Per celebrare la Design Week di Milano 2018 il brand presenta T-Bloom, un progetto realizzato in collaborazione con la designer e architetto di interni India Mahdavi. Una t-shirt, in limited edition, con un fiore che sboccia in un'esplosione di colore, sarà presentata il 19 Aprile nello store REDValentino di Corso Venezia 6, il nuovo concept store realizzato proprio dal talentuoso architetto. Un ambiente luminoso, giocato su contrasti visivi e tattili e su una palette che vede protagonisti il bianco, il rosa e l'ocra. Un dialogo tra il romanticismo più delicato e la vivacità di accostamenti audaci, ispirato a un'ideale di giovane donna anticonformista che rispecchia alla perfezione i codici stilistici del brand.

TWINSET La collezione dedicata alla casa torna protagonista del Salone del Mobile 2018 con una linea dedicata interamente alla tavola, tanti nuovi disegni per la biancheria da letto e soffici gift. Il tutto declinato su tessuti pregiati, materiali di altissima qualità e su una palette irresistibile, che spazia dalle delicate nuance pastello a tonalità più decise. L'appuntamento per scoprire la collezione autunno/inverno 2018-19 è martedì 17 alle ore 18, nello store TWINSET di via Manzoni.

ANTEPRIMA La maison in occasione della Design Week ospiterà all'interno dello spazio Galleria il debutto della linea Design Collection by MGM, azienda italiana specializzata nella lavorazione d’avanguardia di marmi, graniti, pietre, travertini, onici e quarzi. Tavoli, sedute e arredi Made in Italy, firmati da designer del calibro di Giuseppe Chigiotti saranno esposti al pubblico durante un cocktail mercoledì 18 aprile dalle 18, presso la boutique di C.so Como 9.

