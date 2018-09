L’e-commerce tedesco leader in Europa celebra un decennio di attività con tante limited edition firmate dai brand della piattaforma online



Zalando spegne dieci candeline, festeggiando un decennio più che roseo di attività con collezioni e partnership speciali.



Calvin Klein Jeans apre la campagna tv con Kaia e Presley Gerber che indossano i look realizzati in esclusiva per Zalando dal direttore creativo Raf Simons.

Da Puma a Mango, da MAC Cosmetics a Vans fino a J. Crew, saranno oltre 100 i brand della piattaforma online che lanceranno edizioni limitate e modelli in esclusiva per l’e-commerce diventato ormai di culto.



Una decade trascorsa con non pochi traguardi raggiunti, da quando nel lontano 2008 i pionieri Robert Gentz e David Schneider diedero vita al loro ambizioso progetto in un appartamento di Berlino, gettando le basi di quello che sarebbe poi diventato Zalando.



Dapprima sito dedicato alle infradito, poi evolutosi in un vasto e-commerce di scarpe, Zalando ha saputo trasformarsi da start-up a piattaforma online di moda a 360 gradi, ponendosi come leader del settore in Europa.



«Le esigenze dei nostri clienti e dei nostri marchi sono da sempre al centro della nostra attività», ha dichiarato David Schneider, co-fondatore e membro del Management Board di Zalando. «Queste collaborazioni speciali per il decimo anniversario sono il nostro modo di ringraziarli».