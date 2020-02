"Goodbye stereoptypes. Hello Zerotypes" è la nuova campagna per la PE 2020 con cui il sito di e-commerce vuole abbattere i luoghi comuni che impediscono di essere autentici

Per la nuova campagna della collezione Primavera Estate 2020, Zalando dichiara guerra al peggior nemico della nostra società: gli stereotipi.

Abbattere le convenzioni e permettere di rinnovarsi lasciando nel cassetto cliché e pregiudizi, ecco qual è la mission di Zalando. Per la sua "battaglia" ha creato un neologismo ad hoc, ossia Zerotypes, l’esatto contrario di stereotipi.

La campagna PE di Zalando invita tutti a dire addio agli stereotipi e a celebrare lo Zerotype che altro non è se non la propria individualità, ingrediente essenziale per uno stile unico, autentico e originale.

Credits: Zalando

Da uno studio di Zalando condotto in collaborazione con YouGov è emerso che l'89% delle persone considera la società fortemente condizionata dagli stereotipi, secondo il 57% da stereotipi presenti in film e programmi televisivi e secondo il 60% nella pubblicità. Partendo da questi dati, Zalando ha voluto veicolare un messaggio di cambiamento con una campagna che invita tutti a liberarsi dei condizionamenti.

Uno spot evocativo ambientato in un luna park, con scene che si ripetono in loop mostrando i tradizionali luoghi comuni legati alla coppia, al genere, allo stile. E poi riproponendo le stesse scene ma impersonate in modo autentico e vicino alla realtà quotidiana, sottolineando il passaggio da stereotipi a “Zerotypes”.

Credits: Zalando

Il messaggio "Goodbye stereoptypes. Hello Zerotypes" rafforza il posizionamento Free to be di Zalando, incoraggiando tutti ad essere autentici e liberi di esprimere se stessi, filosofia che da sempre sta alla base dell'orientamento dell'azienda.

Lo spot è stato creato dall'agenzia Mother di Londra e diretto da Leila & Damien di Blink; ha come colonna sonora il brano Salted Caramel Ice-cream dei Metronomy, una fotografia curata da Tom Craig e i contenuti social seguiti da Tash Huang.

Credits: Zalando

I protagonisti sono modelli diversi per genere, etnia, look e di tutte le età, affiancati da altri protagonisti non meno importanti, quelli di stile: capi rivoluzionari, novità streetwear accanto a look più tradizionali e abbinamenti inaspettati. Lo styling, come il cast, è eclettico ed eterogeneo, incoraggiando ancora una volta a essere diversi, unici, speciali. Se stessi.