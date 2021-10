Parla di self-expression e unicità, promuove l’espressione di sé e l'unicità. Ha come protagonista l'attore Lachlan Watson, celebra la collaborazione con lo stylist Ib Kamara e con l’artista e fotografa Coco Capitán. Inoltre, è la prima campagna designer by Zalando

Un invito ai consumatori a immergersi in un nuovo mondo di lusso all’insegna di fluidità, autoespressione e inclusività. Questa l’idea alla base della nuova campagna Il lusso secondo te di Zalando.

Con la regia di Vincent Haycock, la fotografia di Coco Capitán, l’impostazione stilistica di Ib Kamara e l’attore Lachlan Watson come protagonista, la campagna si presenta come un’esperienza filmica digitale e coinvolgente che fonde il mondo di TikTok con una serie interattiva di video shoppable intitolata The Life of Liberty.

I clienti potranno acquistare le collezioni presentate nella serie dal Zalando Fashion Store. I personaggi della serie esprimono sé stessi tramite lusso e capi firmati e indossano gli articoli della collezione A/I '21 di Zalando Designer.

Il lancio della nuova campagna A/I Designer Luxury On Your Terms è stato celebrato con una cena al Museo della Scienza di Milano in occasione della Milano Fashion Week.

Alla serata sono intervenuti molti ospiti, tra i quali la DJ Peggy Gou, Ib Kamara, Coco Capitán, Stefan Siegel, Miranda Makarof, Dina Asher Smith.

Zalando, la piattaforma online di moda e lifestyle leader in Europa, punta sulla categoria Designer per affermarsi come partner affidabile, fresco e inclusivo per firme di lusso e stilisti.

Nella sezione Zalando Designer sono entrati oltre 50 brand solo quest’anno, con nuovi marchi innovativi accanto a quelli consolidati e amati. Tra i nuovi partner, Missoni, Christopher Kane, 032C e Mansur Gavriel. Dal mese di settembre 2021, poi, collabora con Not Just A Label, la piattaforma di designer e creativi leader a livello internazionale. Fondata nel 2008, NJAL offre agli stilisti la possibilità di connettersi a un pubblico globale e li incoraggia a produrre una moda che sia più sostenibile e supporti maggiormente le comunità locali e la maestria artigiana.

NJAL porterà in Zalando Designer numerosi brand emergenti provenienti da background diversi e sosterrà l’impegno di Zalando di rappresentare sulla propria piattaforma griffe e stilisti diversificati.

Nell’ambito dell’espansione della categoria Designer, Zalando ha introdotto anche una nuova esperienza personalizzata: nella nuova Designer Home, un ambiente dedicato su web e app, i brand firmati possono pubblicare le storie che si celano dietro al design e presentare editoriali stagionali con collezioni accuratamente selezionate, come nella vetrina di un grande magazzino di lusso.