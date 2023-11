Cercate l'outfit perfetto per le Feste di Natale e dintorni? La collezione Partywear firmata & Other Stories farà decisamente al caso vostro



No, non è mai troppo presto per iniziare a pensare a cosa indossare nel periodo più scintillante dell'anno, ossia quello delle Feste di Natale e Capadanno. E ad aiutarci nella scelta ci pensa & Other Stories con la sua collezione partywear ricca di abiti e look favolosi perfetti per l'occasione.

Tra i capi principali, abiti con balze a cascata e orli increspati, con dettagli gioiello e accessori in strass. Inclusi nella collezione anche un abito lungo in pizzo e una camicia composta da innumerevoli rose bianche cucite insieme.

Completano il look i guanti lunghi in pelle, le mules a punta e un paio di décolleté dorate con cinturino a T. Un blazer di lana, un maglione a coste bicolore, una camicia asimmetrica e un ampio abito in maglia completano la collezione. Tra gli accessori: borse, cinture, décolleté in pelle nera lucida e gioielli dorati.

La collezione è disponibile in negozi selezionati e su www.stories.com. Qui sotto trovate alcuni dei pezzi che ci hanno rubato il cuore e che abbiamo già inserito nella nostra wish list per le Feste. Prendete nota perchè trovereta anche tante idee per dei regali di Natale coi fiocchi!

