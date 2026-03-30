Al The Shed, tra installazioni immersive e il DJ set di Mark Ronson, Kering Eyewear e Maison Valentino presentano la collezione Spring/Summer 2026: una visione contemporanea e decisa dell’eyewear di lusso.

Il 25 marzo, il The Shed di New York si è trasformato nel palcoscenico di uno dei debutti più attesi della stagione: la presentazione della collezione Valentino Eyewear Spring/Summer 2026, nata dalla nuova partnership globale tra Kering Eyewear e Maison Valentino.

Oltre 900 ospiti - tra editor, influencer, clienti storici e insider del settore - hanno preso parte a un evento che è andato ben oltre il classico lancio prodotto, assumendo i contorni di un’esperienza dinamica e perfettamente in linea con l’estetica della maison.



Un'esperienza immersiva nel cuore di New York



Credits: MatteoPrandoni& SanshoScott/BFA.com

Fin dall’ingresso, era chiaro che non si trattava di una presentazione convenzionale. Gli spazi futuristici e modulari del The Shed sono stati reinterpretati in chiave scenografica, con un’atmosfera vibrante dominata da un’installazione centrale: una giostra luminosa dal carattere onirico, capace di definire immediatamente il tono della serata.

Al posto delle classiche esposizioni statiche, la collezione si è svelata attraverso un percorso interattivo. Labirinti di specchi, set fotografici e display integrati hanno invitato gli ospiti a entrare in contatto diretto con gli occhiali: provarli, osservarli, viverli. Un racconto esperienziale che ha reso il prodotto protagonista in modo spontaneo e coinvolgente.

Con il passare delle ore, l’atmosfera si è evoluta in una vera e propria celebrazione, accompagnata dal DJ set di Mark Ronson, che ha trasformato lo spazio in una pista in movimento fino a tarda sera.



Valentino Eyewear: la collezione Spring/Summer 2026



Credits: MatteoPrandoni & SanshoScott/BFA.com

Al centro della serata, naturalmente, la prima collezione eyewear firmata da questa nuova collaborazione.

Le linee si distinguono per un equilibrio tra carattere e raffinatezza: silhouette decise, costruzioni geometriche e montature in metallo essenziali definiscono una proposta contemporanea e riconoscibile. Ogni modello richiama i codici stilistici di Valentino, senza però risultare eccessivo.

La collezione inoltre si muove inoltre su registri diversi: da modelli più audaci e dichiarativi a soluzioni più sobrie ed eleganti, pensate per adattarsi a molteplici interpretazioni dello stile Valentino.



Credits: MatteoPrandoni & SanshoScott/BFA.com



Un nuovo capitolo per Valentino



Oltre all’impatto visivo e scenografico, questo debutto segna anche un momento strategico per la maison.

La Spring/Summer 2026 è infatti la prima collezione realizzata nell’ambito dell’accordo globale tra Kering Eyewear e Maison Valentino, attivo da gennaio 2026. La collaborazione affida a Kering Eyewear la progettazione, lo sviluppo e la distribuzione internazionale della categoria, portando un know-how consolidato all’interno dell’universo creativo del brand.

Sotto la guida del CEO Roberto Vedovotto, Kering Eyewear infatti continua a consolidare la propria presenza nel segmento, puntando su collaborazioni di alto profilo come quella con Valentino.



Credits: MatteoPrandoni & SanshoScott/BFA.com

Credits: MatteoPrandoni & SanshoScott/BFA.com

Per una maison fondata a Roma nel 1960, si tratta di un passo significativo: l’eyewear non è più un semplice complemento, ma diventa parte integrante dell’identità Valentino.

Già disponibile nelle boutique Valentino, online e presso una selezione di retailer internazionali, la collezione - insieme al suo debutto newyorkese - definisce chiaramente la direzione futura: un eyewear pensato per essere espressivo, contemporaneo e perfettamente allineato al linguaggio culturale della moda di oggi.