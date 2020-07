Una linea di Valentino in esclusiva per l’e-commerce Mytheresa sarà disponibile dal 6 luglio. Tanti capi e accessori dal sapore estivo in stile anni Settanta, sia per il beachwear sia per outfit freschissimi da città

A partire dal 6 luglio sarà disponibile Valentino Escape, una capsule collection che la Maison proporrà in esclusiva per Mytheresa.

Una linea di capi, accessori e calzature fresche e chic in un caleidoscopio di nuance super estive.

Credits: Valentino

I motivi proposti sono un inno all’estetica e alla moda targata anni Settanta: texture leggerissime, motivi paisley e greche optical in palette cromatiche vibranti decorano sono protagonisti di costumi da bagno, abiti, sandali espadrillas e foulard.

Credits: Valentino

Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo della Maison, continua il suo percorso di ricerca che si rivela un vero e proprio viaggio nella natura. Colore, design e delicatezza sono le tre caratteristiche che intessono questa capsule di Valentino, senza tralasciare un fresco sapore di libertà, di fantasia allo stato puro e un pizzico di frivolezza, tre elementi chiave del decennio dei Seventies a cui il fashion mood di questa linea guarda.

Credits: Valentino

La collezione si compone di 41 pezzi tra abiti, top, shorts e capi di beachwear. Non mancano accessori quali borse, teli da mare, sandali e cuscini, per un bagno di eleganza oltre che di mare e di piscina.

Disponibili a partire dal 6 luglio solo online sul sito ufficiale di Mytheresa.