Tre modelli, due interi e un due pezzi, sono i protagonisti della linea Graphical World di Triumph. Disegni grafici, tonalità monocromatiche e dettagli in colori brillanti, per un beachwear al top



Triumph lancia per l’estate 2019 tre modelli che ipnotizzeranno tutta la spiaggia, nel vero senso del termine.



Si tratta della mini capsule collection Graphical World composta di tre modelli di costumi che fanno dei disegni grafici, delle tonalità monocromatiche e dei dettagli in colori brillanti i protagonisti indiscusse della linea. E della spiaggia! Parola di chi indosserà i due costumi interi e il due pezzi, pensati proprio per avere un effetto magnetico.

I tre modelli sono confortevoli e alla moda, adattandosi a ogni silhouette ed esigenza di comfort e di fashion.



Stream of pearls è un costume intero senza ferretto realizzato in tessuto sensitive, confortevole e morbidissimo.

Assicura un sostegno naturale, dando quella sensazione di libertà che in spiaggia così come in piscina è la best friend forever di ogni donna.



Sofisticati dettagli in pizzo nella parte anteriore lo rendendo perfetto da mixare anche con un outfit in città, per un risultato glam molto originale.





Mix&Match è invece il due pezzi composto di bikini e slip coordinati che si preannuncia il must have dell’estate.



Ha una fantasia di vivaci fiori nelle tonalità del blu e del mirtillo che spiccano sulla stampa animalier, in perfetta sintonia con gli ultimi trend del fashion internazionale.



Il modello è a fascia senza ferretto per un comfort assoluto.



I rinforzi laterali assicurano un sostegno ottimale mentre le spalline rimovibili permettono di scegliere come indossarlo a seconda dei gusti, modificando il proprio look di giorno in giorno.





Il costume intero Waves of light ha invece una stampa nautica ondulata e mossa che riproduce proprio lo sciabordio delle onde.



Senza ferretto, con morbide coppe imbottite internamente (le quick dry cup, le nuove coppe ad asciugatura rapida altamente traspiranti grazie alla struttura a celle aperte e alla fodera dalle proprietà assorbenti) e un inserto in tulle al punta vita, questo modello delinea la silhouette e snellisce parecchio.

La struttura elastica interna sotto il seno assicura un sostegno supplementare mentre dettagli fucsia nella parte anteriore e nelle doppie spalline regolabili danno un tocco di colore e brio.