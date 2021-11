Una capsule collection firmata Timberland in collaborazione con Tommy Hilfiger che guarda al futuro per rimodellarlo, attraverso pezzi più sostenibili che puntano al superamento dei confini dell'eco-innovation



Una nuova visione creativa traccia il futuro di Timberland e Tommy Hilfiger. I due brand, lavorando insieme, hanno infatti scelto di allargare i confini della sostenibilità e dello stile.

Lo hanno fatto nel segno dell’eco-innovation e con una nuova capsule collection: TommyXTimberland Fall 2021 - Drop 2, che esce ora, forte del successo del Drop 1, lanciato in ottobre e dedicato alla storia del patrimonio iconico dei due brand.



Drop 2 si compone di 48 pezzi e si concentra su cinque eco-innovazioni che i team di Tommy Hilfiger e Timberland prevedono di ampliare nelle stagioni future.



Il primo, eliminare lo spreco: i puffer utilizzano tessuti in eccedenza a cui è stata data una seconda vita - mescolati con almeno il 65% di EcoLoft™, una fibra sintetica simile al piumino bio-based e riciclata che può essere vista attraverso il materiale traslucido.



Il secodno, l’uso di tinture naturali: Il parka è realizzato con tintura a base vegetale derivata dalla buccia del riso- un rifiuto dell’industria alimentare- che dona un colore vivido e saturo, riducendo l'impatto sull'ambiente.



Il terzo, puntare a materiali durevoli: I cappotti, le giacche e i pantaloni sono fatti con il 100% di poliestere riciclato e includono il tessuto di lunga durata GORE-TEX, la tecnologia più performante nella protezione impermeabile.



Il quarto, l’impiego di gomma naturale responsabile: Le calzature sono fatte di gomma naturale che non è un prodotto della deforestazione delle foreste pluviali, ma aiuta a proteggere la biodiversità della fauna selvatica.



E infine, il quinto, l’adozione di pelle rigenerativa: i boot neri utilizzano pelle proveniente da aziende agricole che utilizzano pratiche rigenerative per aiutare il suolo ad assorbire il carbonio, trattenere l'acqua e ripristinare la biodiversità - in ultima analisi, aiutando a proteggere la natura. (le altre colorazioni sono fatte usando Better Leather, da concerie classificate Silver dal Leather Working Group per le migliori pratiche ambientali).



La capsule collection Drop 2 è disponibile online su tommy.com, timberland.com, in selezionati negozi in tutto il mondo e attraverso alcuni partner wholesale.