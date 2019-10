In contemporanea con altre città europee, sta per arrivare a Milano l’orto urbano creato da Timberland. Uno spazio green a portata di tutti, con effetto detox contro ansia e stress



Timberland porta a Milano - in contemporanea con altre città d’Europa - un progetto green molto virtuoso battezzato "Urban Greening".



Creato in collaborazione con l’hub creativo BASE Milano, sarà uno spazio verde aperto a tutti che verrà inaugurato ufficialmente il 16 ottobre 2019.

E rimarrà “incastonato” nella città di Milano come uno smeraldo prezioso fino ad agosto 2020.

Un orto urbano dedicato alla comunità, uno spazio verde inedito che ha una mission chiara e precisa: dare la sensazione di sentirsi parte di qualcosa di speciale!

Nonché offrire una location top in cui indossare le calzature per il tempo libero all’aperto, come ad esempio i nuovi boot Courmayeur appena lanciati dal marchio.







(I boot Courmayeur di Timberland. Credits: Timberland)

Timberland è un brand che fonda storicamente le sue radici nell’outdoor e vuole quindi fornire l’accesso a nuovi spazi verdi all’aperto. Senza per forza dovere scalare una montagna, per questo ha deciso di portare il verde nel cuore di una metropoli come Milano.



Ma non solo perché stare “en plein air” è cool: gli studi hanno ampiamente dimostrato che godersi qualche ora all’aria aperta alleggerisce lo stress, migliora la produttività e promuove la connessione tra la comunità.



Tre motivi belli e buoni per sfruttare a Milano una location simile, insomma!



Inoltre Timberland è un marchio di outdoor lifestyle attento alle tematiche ambientali: sa bene che un futuro più verde è un futuro migliore.

Dopo avere annunciato il proprio impegno nel piantare 50 milioni di alberi entro il 2025, il brand ha deciso di lanciare la più grande campagna globale di sempre: Nature Needs Heroes.

Un progetto che si avvale dell’impegno condiviso con leader globali nel campo della sostenibilità e che invita i consumatori di tutto il mondo a dare il proprio contributo. Grandi ma anche piccole e semplici azioni, per partecipare alla salvaguardia del pianeta in maniera davvero globale!



Timberland sostiene interventi di riforestazione e inverdimento degli spazi su larga scala. E punta non solo sulla pratica: anche la teoria è importante perché è da quella che deriva poi l’azione.



Il brand è quindi molto interessato ad amplificare la conversazione sui temi dell’ecologia attraverso la comunità con attivazioni, interventi sul verde e opere di rigenerazione urbana che vedranno l’impegno attivo dei consumatori, nel ruolo di “eroi della natura” a favore del cambiamento.

Proprio in questo scenario prende forma il progetto Urban Greening in arrivo a Milano.

Una collaborazione inedita tra il marchio e l’hub creativo BASE Milano, punto di riferimento per l’innovazione e polo culturale di respiro internazionale dedicato alla città e alla comunità.



A partire dal 16 ottobre il cortile dal fascino post-industriale di BASE Milano verrà letteralmente travolto da un’ondata verde: un enorme orto urbano aperto a tutti.





Il render dell'Urban Greening di Milano. Credits: Timberland

Interessanti iniziative e interventi sul tema dell’ecologia e della sostenibilità si alterneranno, in un programma ricco e coinvolgente.

Da non perdere sono i tre sabati consecutivi di ottobre, ricchi di appuntamenti, talk e workshop che esploreranno questi temi attraverso il punto di vista esperto di heroes, comunità e organizzazioni attive sul tema.

Per creare il verde di Urban Greening ha preso parte al progetto Cascina Bollate, la cooperativa fondata 2007 all’interno della casa di reclusione di Milano-Bollate.

Da segnare a caratteri cubitali in agenda è l’attesissimo evento di inaugurazione che si terrà il 16 ottobre.



Ci voleva proprio uno spazio a Milano per decomprimere e respirare positività a pieni polmoni!