Un omaggio al soprannome dell'original Timberland Boot, l'esclusiva collezione propone la burrosa pelle premium su 5 silhouette iconiche

Timberland, marchio globale outdoor e workwear, ha da sempre come missione quella di ispirare ed equipaggiare chi ha l'avventura nel cuore, per mettersi in gioco e cambiare il mondo insieme.

Ispirandosi all’Original Timberland® Boot, l’iconico stivale giallo da lavoro lanciato nel 1973 che l'ha reso pioniere a livello mondiale della boot culture, il brand oggi offre un’ampia gamma di calzature, abbigliamento ed accessori.

A sostegno della sua visione di un futuro più equo e più verde, la produzione di Timberland® si basa sulla circolarità dei prodotti, sull’utilizzo di materiali riciclabili e naturali provenienti da agricoltura rigenerativa. Il fine è quello di ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale, proteggendo la natura e rafforzando le comunità di tutto il mondo.

Nel corso degli ultimi 50 anni, i fan del marchio hanno attribuito all'Original Timberland® Boot innumerevoli soprannomi: Yellow Boot, Constructs, '61s e Timbs. Il preferito di molti rimane "The Butters", il nomignolo coniato dagli affezionati di New York e Philadelphia, ripreso poi dalla cultura degli anni '90, durante l'epoca d'oro dell'Hip Hop.

Timberland presenta la 50th Edition Golden Butters

Per celebrare i 50 anni di questo stivale leggendario, Timberland presenta la collezione 50TH EDITION GOLDEN BUTTERS, una riedizione dal tocco dorato. Ogni modello è realizzato in pelle pregiata dalla texture morbida e liscia, con dettagli dorati tra cui il logo metallizzato della 50esima edizione e da una suola a capocorda color miele. Il fine è quello di esaltare la pregiata artigianalità del modello originale.

La collezione ripropone 5 silhouette iconiche: Timberland® 50th Edition Golden Butters 6-Inch Boot, Euro Hiker, 3-Eye Lug Boat Shoe, Super Boot, and 14-Inch WP Boot.

La collezione Timberland® 50th Edition Golden Butters è disponibile in edizione limitata su timberland.it, nei negozi Timberland® e presso una selezione di rivenditori di tutto il mondo.