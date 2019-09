Tezenis ha lanciato un nuovo reggiseno a triangolo che prende il nome dalla capitale di Cuba.



Il brand di underwear Tezenis ha un nuovo protagonista, già sulla bocca di tutti: l’Havana Bra.



Il reggiseno appena lanciato dal marchio è dedicato alla città più esotica ed eccentrica che ci sia, la capitale di Cuba appunto.





Credits: Tezenis

E in perfetto stile cubano, “shakera” ironia, divertimento e glamour. Il risultato è un cocktail gustoso che accontenta tutte.

Modello a triangolo con coppe preformate e pizzo, il nuovo bra è già un cult.

Perfetto da usare come underwear ma non solo: l'Havana Bra si indossa con disinvoltura anche sotto una giacca o una camicia aperta.





Credits: Tezenis

Viene proposto in sette diverse nuance che si adattano a ogni stile e gusto: bianco, nero, crema e night blue per chi ama le tinte più classiche e neutre, invece pink, grigio rock e rosso per le fan delle palette cromatiche più attuali e fashion.

L' influencer Giulia De Lellis, negli scatti della campagna che la vedono protagonista, ha scelto di indossare l’Havana Bra nella tonalità elegante e chic del black.







Sensuale e sofisticato grazie a un design che unisce classicità e tocchi sexy del pizzo, l’Havana Bra è già il best friend forever di tantissime underwear-addicted!