La cantante italiana è il volto del nuovo reggiseno del marchio Tezenis.





Un "bra" tutto nuovo e dinamico, pensato per vivere appieno le proprie giornate ed emozioni, ispirato a una delle città più vicaci e caleidoscopiche d'Europa: Barcelona.

Tezenis lancia il suo ultimo must have e sceglie come testimonial uno dei volti più amati dai millenials, la cantante Annalisa. È proprio lei a rappresentare le giovani fan del marchio italiano del Gruppo Calzedonia, alla ricerca di un capo versatile, da indossare h24.

Touch "extra soft", coppe preformate e assenza del ferretto garantiscono il comfort, mentre la leggera imbottitura modella in maniera naturale il décolleté.







Annalisa, nuova icona pop della musica italiana, sarà la protagonista della campagna istituzionale Italia per il lancio di Barcelona, accompagnato dalle note del suo brano di successo Bye Bye on-air dal 24 settembre al 24 ottobre.