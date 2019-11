Swatch x You by Alessandro Enriquez è la nuova linea di orologi con una grafica ispirata al giorno del ringraziamento, la ricorrenza americana. Interpretata da Swatch in chiave italiana e ironica



Swatch ama le feste, le ricorrenze e le date importanti, motivo per cui ha deciso di celebrare il Thanksgiving day.

Il famoso “giorno del Ringraziamento” americano viene omaggiato da Swatch x You by Alessandro Enriquez, la nuova linea in edizione limitata che vede per la seconda volta collaborare il brand con il famoso fashion designer di Palermo.

Una reinterpretazione del Thanksgiving day in chiave italiana, molto ironica e ultra pop.

In un unico pattern emergono i colori accesi, tipici del mondo creativo di questo artista visionario.



Le due bandiere - la nostra tricolore e quella a stelle e strisce degli USA - sono accompagnate dal lettering che racconta il tema dell’amore e del ringraziamento, con un gusto prettamente mediterraneo.

Un incontro tra le due culture unite sotto il doppio cuore, disegno tipico sempre presente nelle collezioni di Alessandro Enriquez come sua firma riconoscibile.

Creare il proprio Swatch con il design di Alessandro Enriquez è facile grazie al nuovo concetto di personalizzazione Swatch X You.

Si possono scegliere dettagli e finiture diverse a seconda del gusto, del mood, della personalità e anche del guardaroba.

Questo nuovo pattern dedicato al giorno del ringraziamento sarà disponibile online fino all'8 dicembre.