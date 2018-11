Il topo più amato di sempre protagonista di due modelli davvero speciali.

Non servono certo presentazioni per Mickey Mouse, il topo più famoso della storia. E neanche per Damien Hirst artista contemporaneo tra i più quotati del Decennio.

In occasione dei 90 anni di uno dei personaggi più amati di sempre, Swatch festeggia questo compleanno con, non una, ma ben due edizioni super limitate disegnate dall'artista britannico.

Due "art" speciliassime, entrambe numerate e per veri collezionisti: SPOT MICKEY e MIRROR SPOT MICKEY.





SPOT MICKEY raffigura sul quadrante il celebre topino incorniciato con un cinturino che riporta i suoi colori distintivi e sarà disponibile il 18 novembre, il giorno esatto dell’anniversario.

Attenzione però: sarà in vendita solo per 24 ore in esclusiva su swatch.com e nel Flagship Store di Montenapoleone a Milano dove saranno disponibili solo 25 pezzi.



Mentre MIRROR SPOT MICKEY, limitato a 19.999 pezzi, gioca un po’ di più con i cerchi, ingrandendone le dimensioni sul cinturino, con un effetto "pop" mentre sul quadrante ritrae la piccola grande star su uno sfondo a specchio sul quadrante e sul cinturino.

Una sorpresa sul retro dei due orologi: la firma dell’artista!