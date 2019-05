Scegliendo le fedi del brand si può partecipare al concorso che mette in palio 5 giorni per due a Parigi. Per un honeymoon indimenticabile



Stroili vuole rendere ancora più speciale il giorno del "sì", regalando una luna di miele piena di amore. Dove? Ma nella città più romantica, Parigi!

Fino al 16 giugno acquistando un modello di fedi Stroili (sia in boutique che online) si potrà partecipare al concorso che mette in palio un viaggio di 5 giorni per due persone nella Ville Lumière.

Per farlo sarà sufficiente registrarsi nel minisito viaggiodamorestroili.com e inserire il codice ricevuto al momento dell’acquisto.



I fortunati che vinceranno la honeymoon all’ombra della Tour Eiffel avranno in dono volo e pernottamento in un hotel stellato per due, con un programma che fa del romanticismo il fil rouge dell’esperienza.









Una crociera con cena lungo la Senna, uno spettacolo di cabaret al Moulin Rouge e una cena spettacolare sulla Tour Eiffel saranno solo alcuni dei momenti indimenticabili che Stroili regalerà agli sposi.

Le fedi sono la metafora dell’amore e del legame e Stroili offre una gamma di oltre 60 modelli in oro e diamanti che uniscono preziosità, raffinatezza, eleganza, esperienza e artigianalità.