Dopo oltre 40 anni dalla fondazione del brand, Stefano Gabbana si dimette da presidente di Dolce&Gabbana, lasciando incerto il futuro del gruppo.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidente di Dolce&Gabbana, il marchio, simbolo del Made in Italy, che nel 1985 ha fondato insieme all’ex compagno Domenico Dolce.

A più di 40 anni dalla sua fondazione, il brand, già segnato da difficoltà economiche e da un assetto finanziario messo sotto pressione dai debiti, si trova ora ad affrontare un futuro incerto.

Per il momento, sembra aver assunto la carica Alfonso Dolce, fratello dell’ancora amministratore delegato Domenico, ma restano aperti diversi scenari e il nuovo assetto del gruppo resta ancora da definire.

Secondo l’agenzia Bloomberg, che ha fatto trapelare la notizia ieri sera, Stefano Gabbana avrebbe in realtà già lasciato l’incarico lo scorso Dicembre e pare stia valutando di vendere la sua quota del 40% e di uscire definitivamente dall’azienda.

Il brand, che a quanto pare sta negoziando con le banche un finanziamento di 150 milioni di euro, all’interno di una più ampia ristrutturazione finanziaria da 450 milioni di euro, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Nel frattempo le ultime indiscrezioni parlano dell’imminente arrivo in azienda di Stefano Cantino, ex CEO di Gucci, che dovrebbe ricoprire un ruolo non ancora precisato.

Cosa ne sarà del futuro di Dolce&Gabbana? Non ci resta che aspettare i nuovi sviluppi.

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