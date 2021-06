Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

F is for… Fashion Pills.

Anche in questa calda settimana a ridosso dell'estate, la moda non si è fatta mancare nulla tra sfilate, debutti, collab e petizioni.

Pronte a tuffarvi nelle novità, fatti e curiosità più stilose che hanno segnato la settimana appena trascorsa? Gira la moda!

Fashion Pills: lunedì e la campagna autunno 21 di Stella McCartney "Our Time Has Come"

(Credits: courtesy of press office)

Da sempre fedele all'ethos animalista, Stella McCartney è una vera precorritrice della moda cruelty-free. Per l'autunno 2021, rinnova il suo sostegno alla causa con una collezione vegan scattata dai fotografi Mert & Marcus in una bellissima campagna chiamata "Our time has come".

Le immagini ritraggono modelle mascherate da animali e vestite con i pezzi di lusso sostenibili della collezione F/W 21-22 di Stella, che girano felici per le strade di Londra, proprio come esseri umani. Con questo progetto Stella McCartney vuole comunicare con ironia e intelligenza l'uguaglianza con gli animali "animans are equals" e promuovere le petizioni della Humane Society International (HSI) che da anni combatte l'uso e la produzione delle pellicce. Per aderire alla campagna "Stop Deadly Fur" e sostenere la raccolta firme di Stella McCartney cliccate qui. #JIsForJoy

Fashion Pills: martedì e Ferrari sfila a Maranello

(Credits: courtesy of press office)

Il mito Ferrari: i valori di performance, estetica ed artigianalità della casa automobilistica italiana più famosa al mondo approdano ora anche nella moda con una collezione di lancio disegnata da Rocco Iannone, presentata a Maranello lo scorso martedì. Al primo piano della sede, hanno sfilato 52 look gender-fluid, street e scattanti in tessuti multifunzionali, colori primari e stampe remix, più che mai ispirati dal cavallino rampante. La collezione pret-a-porter è uno dei progetti di estensione e diversificazione pensati dal chief brand officer Nicola Boari che si riassume nelle 3 F: Fashion (appunto), Food e Furniture. #FerrariStyle

Fashion Pills: mercoledì e la capsule Valentino Escape in esclusiva su Mytheresa

(Credits: courtesy of press office)

La Maison Valentino ha lanciato la capsule estiva "Valentino Escape", una mini collezione di 44 modelli donna e uomo, che da mercoledì è in vendita in esclusiva sul suo unico partner globale Mytheresa.com (e già quasi tutta sold out!). I capi prendono ispirazione dagli archivi di Valentino, con print corallo e monogram optical direttamente dagli anni 60. Ogni proposta di Valentino Escape è un'ode all'estate e alle vacanze che trasmette una sensazione di leggerezza, dagli abiti, ai caftani per arrivare gli accessori. Scopritela subito su Mytheresa.com! #ValentinoEscape

Fashion Pills: giovedì e la vespa firmata Christian Dior

(Credits: courtesy of press office)

Ode alla libertà e allo charme con la nuova Vespa 946 firmata Christian Dior, ritratta dalla fotografa Pamela Hanson a Città del Messico. Questo esemplare dalle linee rètro è perfetto per l'estate che sta arrivando ed è ormai entrato nella wishlist delle fashioniste che desiderano uno scooter all'altezza del proprio guardaroba. La vespa chez Maria Grazia Chiuri è già un'icona che celebra la gioia di vivere e la solarità propria del mondo Vespa e Dior. #LaDolceVita

Fashion Pills: venerdì e Malone Souliers collabora con Fashion Trust Arabia

(Credits: courtesy of press office)

Il marchio di calzature di lusso Malone Souliers ha stretto una nuova ed entusiasmante collaborazione interculturale con Fashion Trust Arabia, un'iniziativa no-profit il cui scopo è quello di sostenere i designer di moda in Medio Oriente e Nord Africa. I due si sono uniti per creare una capsule in edizione limitata che prende ispirazione e rende omaggio all'architettura e ai colori vibranti del Medio Oriente, rivisitando il modello Marla, la mule a punta con listino, con un design a stella intagliato a laser e in due colori, il rosa e blu profondo. Questa esclusiva capsule collection sarà venduta in Europa su malonesouliers.com e il 40% del ricavato delle vendite verrà donato all'associazione no-profit Fashion Trust Arabia per sostenere le nuove generazioni di fashion designer. #CraftingTheFuture